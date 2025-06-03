Известный боксер из Одессы признался, что не считает себя украинцем

23-летний боксер из Одессы Василий Чеботарь (16-0, 8 КО) признался, что не считает себя украинцем, а также имеет паспорт Молдовы. По словам представителя полусреднего веса из промоутерской компании K2 Promotions Ukraine, его всегда ассоциировали с нашей страной по той причине, что он постоянно выступал под сине-желтым флагом.

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Об этом сам Чеботарь заявил в интервью порталу Tribuna.com. Уроженец Кишинева подчеркнул, что по сути представляет две страны, но все же считает больше себя ассоциирует с Молдовой. Василий также добавил, что в связи с его выступлениями в Украине и возникли вопросы относительно его гражданства и национальности.

"Я вообще ром, но я – гражданин Молдовы. Я родился в Кишиневе, но так сложилось, что всю жизнь прожил в Украине. Я жил в Крыму, потом переехал в Одессу. С первого класса я уже учился в Одессе. Почему у людей вообще возник вопрос: кто я? Они меня всегда видели в Украине. Но когда я начал боксировать в любителях в 2021 году за Молдову, все начали говорить, что я был украинцем, а потом резко начал за Молдову боксировать. Нет, я всегда был гражданином Молдовы, всегда представлял Молдову, просто я всю жизнь живу в Украине, поэтому так же буду представлять и Молдову. Представляю две страны", – сказал Чеботарь.

Ранее искусственный интеллект назвал украинского боксера, который станет будущей звездой в мире после того, как карьеру закончит Александр Усик (23-0, 14 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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