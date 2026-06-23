"Наш способ оказания давления на Россию": Зеленский отметил точность украинского оружия дальнего действия. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское дальнобойное оружие демонстрирует высокую эффективность при нанесении ударов по российским целям. По его словам, результаты работы украинских сил ежедневно подтверждают точность таких ударов, а давление на Россию должно заставить Кремль в конечном итоге согласиться на реальные переговоры о завершении войны.

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Об этом глава государства сказал в своём вечернем обращении во вторник, 23 июня. Зеленский поблагодарил подразделения за точные удары.

Зеленский поблагодарил подразделения за точные удары

Президент подчеркнул, что Украина продолжает развивать собственное производство вооружений как в сотрудничестве с международными партнерами, так и собственными силами.

Особое внимание он уделил средствам дальнего и среднего радиуса действия, которые используются для поражения военных целей противника.

"Хорошо налажена работа по производству в Украине и совместно с партнерами оружия для наших дальнобойных ударов, а также наших вполне справедливых ответных ударов средней дальности по оккупантам. Каждый день видно, что украинская меткость работает", – заявил Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил все структуры, участвующие в проведении таких операций.

В частности, он отметил Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, Службу безопасности Украины и Главное управление разведки.

"Это наша форма давления на Россию"

По словам главы государства, удары по военным объектам на территории России и другие формы воздействия должны помочь приблизить окончание войны.

Зеленский отметил, что всё больше россиян ставят под сомнение политику Владимира Путина и не видят перспектив завершения войны.

"Это наше давление и любая другая форма давления на Россию должны действовать и в дальнейшем и привести к миру. Уже большинство в России выдвигает претензии Путину, что его войне не видно ни конца, ни края", – сказал президент.

Он подчеркнул, что российское общество должно осознать истинную цену войны и понять, что её необходимо завершить путём переговоров.

Украина ожидает выполнения обещаний относительно ПВО

Отдельно президент сообщил о серии совещаний с дипломатической командой по вопросам международной работы в ближайшие месяцы.

По его словам, одной из главных задач остается обеспечение Украины системами противовоздушной обороны в соответствии с обязательствами партнеров.

"График поставок ПВО – это ключевой график для Украины и личная ответственность дипломатов по всем направлениям именно такого нашего сотрудничества с партнерами", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что правительство, Министерство иностранных дел и Министерство обороны должны максимально сосредоточиться на достижении конкретных результатов в этом направлении.

Украина готовится к конференции по восстановлению в Гданьске

Президент также сообщил о подготовке к Конференции по восстановлению Украины, которая в ближайшее время начнется в польском Гданьске.

Этот вопрос он обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко, которая возглавит украинскую делегацию на мероприятии.

По словам Зеленского, важной задачей остается сохранение конструктивных отношений между Украиной и Польшей.

"Важно, чтобы отношения с Польшей были конструктивными, и я благодарен всем партнерам – каждому, кто с нами, кто с Украиной, – всем, кто подготовил содержательные материалы для встречи в Гданьске", – отметил глава государства.

Кроме того, Украина продолжает работать над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе недавнего саммита стран G7.

Зеленский отметил спецназовцев "Альфы"

В обращении президент также поздравил военнослужащих Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины с профессиональным праздником.

Он сообщил, что наградил бойцов государственными наградами и высоко оценил результаты их работы на фронте.

"Именно Центр спецопераций "Альфа" сейчас лидирует по количеству поражений врага, это точные данные. На фронте не менее 20% поражений российских сил – благодаря "Альфе". По-настоящему героическое подразделение", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил военных за службу и подчеркнул их вклад в сдерживание российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства Владимир Зеленский определил ключевую задачу для Украины после международных саммитов G7 и Европейского совета. На фоне массированных российских атак он подчеркнул необходимость быстрого усиления противовоздушной обороны.

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