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"Наш способ оказания давления на Россию": Зеленский отметил точность украинского оружия дальнего действия. Видео

Надежда Данищук
Новости политики
3 минуты
17,8 т.
Зеленский поблагодарил подразделения за точные удары
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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское дальнобойное оружие демонстрирует высокую эффективность при нанесении ударов по российским целям. По его словам, результаты работы украинских сил ежедневно подтверждают точность таких ударов, а давление на Россию должно заставить Кремль в конечном итоге согласиться на реальные переговоры о завершении войны.

Об этом глава государства сказал в своём вечернем обращении во вторник, 23 июня. Зеленский поблагодарил подразделения за точные удары.

Зеленский поблагодарил подразделения за точные удары

Президент подчеркнул, что Украина продолжает развивать собственное производство вооружений как в сотрудничестве с международными партнерами, так и собственными силами.

Особое внимание он уделил средствам дальнего и среднего радиуса действия, которые используются для поражения военных целей противника.

"Хорошо налажена работа по производству в Украине и совместно с партнерами оружия для наших дальнобойных ударов, а также наших вполне справедливых ответных ударов средней дальности по оккупантам. Каждый день видно, что украинская меткость работает", – заявил Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил все структуры, участвующие в проведении таких операций.

В частности, он отметил Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, Службу безопасности Украины и Главное управление разведки.

"Это наша форма давления на Россию"

По словам главы государства, удары по военным объектам на территории России и другие формы воздействия должны помочь приблизить окончание войны.

Зеленский отметил, что всё больше россиян ставят под сомнение политику Владимира Путина и не видят перспектив завершения войны.

"Это наше давление и любая другая форма давления на Россию должны действовать и в дальнейшем и привести к миру. Уже большинство в России выдвигает претензии Путину, что его войне не видно ни конца, ни края", – сказал президент.

Он подчеркнул, что российское общество должно осознать истинную цену войны и понять, что её необходимо завершить путём переговоров.

Украина ожидает выполнения обещаний относительно ПВО

Отдельно президент сообщил о серии совещаний с дипломатической командой по вопросам международной работы в ближайшие месяцы.

По его словам, одной из главных задач остается обеспечение Украины системами противовоздушной обороны в соответствии с обязательствами партнеров.

"График поставок ПВО – это ключевой график для Украины и личная ответственность дипломатов по всем направлениям именно такого нашего сотрудничества с партнерами", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что правительство, Министерство иностранных дел и Министерство обороны должны максимально сосредоточиться на достижении конкретных результатов в этом направлении.

Украина готовится к конференции по восстановлению в Гданьске

Президент также сообщил о подготовке к Конференции по восстановлению Украины, которая в ближайшее время начнется в польском Гданьске.

Этот вопрос он обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко, которая возглавит украинскую делегацию на мероприятии.

По словам Зеленского, важной задачей остается сохранение конструктивных отношений между Украиной и Польшей.

"Важно, чтобы отношения с Польшей были конструктивными, и я благодарен всем партнерам – каждому, кто с нами, кто с Украиной, – всем, кто подготовил содержательные материалы для встречи в Гданьске", – отметил глава государства.

Кроме того, Украина продолжает работать над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе недавнего саммита стран G7.

Зеленский отметил спецназовцев "Альфы"

В обращении президент также поздравил военнослужащих Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины с профессиональным праздником.

Он сообщил, что наградил бойцов государственными наградами и высоко оценил результаты их работы на фронте.

"Именно Центр спецопераций "Альфа" сейчас лидирует по количеству поражений врага, это точные данные. На фронте не менее 20% поражений российских сил – благодаря "Альфе". По-настоящему героическое подразделение", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил военных за службу и подчеркнул их вклад в сдерживание российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства Владимир Зеленский определил ключевую задачу для Украины после международных саммитов G7 и Европейского совета. На фоне массированных российских атак он подчеркнул необходимость быстрого усиления противовоздушной обороны.

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Редакционная политика