"Он принимает соответствующие решения": в России неожиданно признали, что с Зеленским придется вести переговоры

Режим страны-агрессора России называет украинского президента Владимира Зеленского "террористом". Тем не менее, российский режим признает, что в Украине нет других лиц, с которыми можно вести диалог.

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Об этом 23 июня заявил глава так называемой ФСБ России Александр Бортников. Таким образом, глава российских силовых структур фактически признал необходимость переговоров с Украиной.

Что сказал Бортников

"Российская сторона учитывает эти обстоятельства. Зеленский – террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить сейчас, на данном этапе. Он принимает соответствующие решения, мы это учитываем", – в частности, сказал глава ФСБ.

Он также назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия в Европе.

Что предшествовало

Неудивительно, что именно сегодня прозвучало такое заявление главы силовых структур страны-агрессора. Фактически Бортников просто оправдывает лидера Кремля Владимира Путина, который 23 июня вновь заговорил о переговорах с Украиной.

По словам последнего, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбульских договоренностей, а также "других подходов", которые, по утверждению Кремля, должны учитывать текущую ситуацию.

Что думают другие

И опять же – последние заявления Кремля о необход имости переговоров не удивляют, учитывая недавние успехи украинских защитников. Речь идет об украинских "дальнобойных санкциях" – ударах вглубь страны-агрессора с целью переноса войны на территорию, откуда она началась.

Более того, даже президент США Дональд Трамп, которого Кремль считал своим едва ли не единственным сторонником на Западе, во время последнего разговора посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России. Американский лидер считает, что без дополнительного давления Владимир Путин не пойдет на реальные шаги для завершения войны.

Стамбульский трек

Под термином "Стамбульские договоренности" обычно подразумеваются неутвержденные рабочие черновики мирного соглашения, которые украинская и российская делегации обсуждали во время переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года. Эти наработки так и не были оформлены в виде полноценного международного договора.

Переговорный процесс фактически остановился после того, как мир узнал о массовых военных преступлениях российских войск на оккупированных территориях Украины, в частности в Буче.

В последующие годы кремлевские власти неоднократно упоминали стамбульские наработки как возможную основу для будущих переговоров. В то же время украинская сторона заявляла, что предложения, обсуждавшиеся в 2022 году, не соответствуют нынешним реалиям и не могут рассматриваться как актуальная основа для урегулирования войны.

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