Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) в ближайшее время планирует завершить карьеру. 38-летний уроженец Симферополя планирует провести еще два поединка, один из которых состоится уже в середине лета – 19 июля с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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На сегодняшний день не видно боксеров, которые могли бы стать столь же успешными на профессиональном ринге, как Усик, Василий Ломаченко или братья Кличко. Однако искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, прогнозирует, что следующей звездой ринга из Украины станет Юрий Захареев (1-0, 1 КО).

Этот 22-летний представитель первого среднего веса в декабре провел свой первый бой на профессиональном ринге. Кроме того, в его активе есть победа на чемпионате мира-2021.

"Скорее всего, следующей звездой станет кто-то из молодых любителей, таких как Юрий Захареев, если он совершит успешный переход в профессиональный бокс и получит титулы. В краткосрочной перспективе Денис Беринчик имеет наибольшие шансы укрепить свой статус в легком весе, но его возраст и травмы могут ограничить глобальное влияние. В супертяжелом весе, где Усик доминирует, преемника пока не видно, и для появления новой звезды может понадобиться несколько лет. Мой прогноз: Юрий Захареев имеет наилучший потенциал стать новой звездой к 2030 году, если реализует свой талант в профессиональном ринге", – отметил ИИ.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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