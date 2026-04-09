Известная украинская теннисистка после камбека отказалась выступать на турнире и снялась со второго круга соревнований в Австрии

Седьмая ракетка Украины Ангелина Калинина (№120 WTA) не вышла на матч второго круга турнира WTA 500 в Линце. Причина снятия с соревнований на данный момент не сообщается.

Видео дня

29-летняя уроженка Новой Каховки должна была сыграть против хорватки Донны Векич, однако отказалась от продолжения выступлений перед этим поединком.

Украинка попала в основную сетку турнира в статусе "лаки лузера" после отказа чешской теннисистки Сары Бейлек. До этого Калинина уступила в финале квалификации, но получила возможность выступить в основе.

В первом круге соревнований украинская спортсменка одержала волевую победу над представительницей Венгрии Панной Удварди со счетом 2:1 (5:7, 6:1, 6:0).

По ходу матча Калинина проиграла первый сет, после чего выиграла 12 геймов подряд и завершила встречу в свою пользу.

Эта победа стала для нее первой в основной сетке турниров WTA с момента выступления на Ролан Гаррос-2025.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта Калинина стала победительницей турнира WTA 125 Megasaray Hotels Open, который проходил с 10 по 15 марта на грунтовом покрытии в турецкой Анталье. В финальном матче наша соотечественница а 67 минут разгромно обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек – 6:0, 6:3.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!