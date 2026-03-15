Украинская теннисистка с разгромом выиграла второй подряд престижный турнир. Видео

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№189 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 Megasaray Hotels Open, который проходил с 10 по 15 марта на грунтовом покрытии в турецкой Анталье. В финальном матче 29-летняя уроженка Новой Каховки за 67 минут разгромно обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек – 6:0, 6:3. За время встречи Калинина выполнила две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

Этот финал стал для украинки третьим подряд на турнирах серии WTA 125. Две недели назад она уступила в решающем матче на аналогичных соревнованиях в Анталье, после чего на прошлой неделе выиграла титул, победив в финале украинку Александру Олейникову.

Таким образом Калинина выиграла десятый матч подряд. Эта серия стала самой продолжительной для теннисистки за последние пять лет. На турнирах в Анталье за три соревновательные недели украинка одержала 14 побед в 15 матчах.

Для Калининой это был пятый финал на турнирах WTA 125 и четвертый титул. Еще два трофея она выигрывала на харде в Лиможе в 2022 и 2025 годах.

Благодаря выступлению в Анталье украинская теннисистка поднимется более чем на 60 позиций в рейтинге WTA и займет 127-е место.

