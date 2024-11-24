Израиль – Украина: анонс и прогноз на матч отбора Евробаскета-2025

Мужская сборная Украины по баскетболу в понедельник, 25 ноября, продолжает свои выступления в отборочном турнире к чемпионату Европы-2025. Подопечные тренера Виталия Степановского проведут второй за три дня поединок против команды Израиля.

Видео дня

Обе встречи проходят в столице Латвии Риге, так как обе команды не могут выступать у себя дома. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Израиль – Украина. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИЗРАИЛЬ – УКРАИНА

Украинские любители баскетбола смогут наблюдать прямой эфир с паркета Arena Riga благодаря каналу XSPORT. Он организовывает трансляцию не только в телевещании, но и на своей странице на видеохостинге YouTube.

ПРОГНОЗ НА ИЗРАИЛЬ – УКРАИНА

Фаворитами поединка считает израильская команда. Ставки на ее победу в основные 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,32. Ничья оценивается котировкой 13,00. А показатели на успех Украины достигают уровня 3,65.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Илья Сидоров, Александр Ковляр, Виталий Зотов, Богдан Близнюк, Иссуф Санон, Вячеслав Бобров, Александр Липовой, Павел Крутоус, Сергей Павлов, Владимир Конев, Даниил Сипало, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Ростислав Новицкий, Артем Пустовой, Максим Кличко.

Израиль: Ям Мадар, Роман Соркин, Тамир Блатт, Рафаэль Менко, Хадин Кэррингтон, Йовель Зоосман, Габриэль Чачашвили, Или Корнелиус, Ноам Доврат, Томер Гинат, Бар Тимор, Ноам Яаков, Оз Блайзер, Идан Залмансон, Бен Сараф, Итай Сегев, Яир Кравиц, Адам Ариэль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Виталий Степановский, главный тренер сборной Украины:

– Израиль – это не только Мадар и Соркин, не только игроки, которые выступают в Евролиге. У них также очень хорошие игроки, которые выступают в "Хапоэле". Также они приехали с американским легионером Кадином Керрингтоном, который проводит хороший сезон. Они сильны на любой позиции, и мы должны в первую очередь думать о своей игре.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы проиграли три стартовые встречи и замыкают квартет. Израильские баскетболисты после победы над "сине-желтыми" в минувшую пятницу опережают подопечных Степановского на два очка.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-1999. Квалификация

Украина – Израиль – 62:65 (33:33, 29:32)

Израиль – Украина – 77:70 (44:25, 33:45)

Евробаскет-2001

Украина – Израиль – 65:88 (20:21, 13:22, 17:23, 15:22)

Евробаскет-2013

Украина – Израиль – 74:67 (19:13, 16:13, 18:20, 21:21)

Евробаскет-2017

Израиль – Украина – 64:88 (16:19, 12:27, 11:25, 25:17)

Евробаскет-2025. Квалификация

Украина – Израиль – 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)

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