Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не предупредил руководство команды об участии в агитации "Единой России". 41-летний нападающий снялся в ролике вместе с главными пропагандистами войны против Украины, чем подставил столичный коллектив.

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Об этом в интервью ESPN заявил генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик. По его словам, в клубе предпочли бы знать о планах своего звездного бомбардира, чтобы избежать негативной реакции и ассоциации с пропагандой диктаторского режима Владимира Путина.

"Если бы Овечкин сообщил команде о планах сняться в рекламе, мы бы приложили все усилия, чтобы не допустить подобной ситуации. И сомневаюсь, что мы оказались бы в нынешнем положении, если бы он согласовал это с нами. Все, что мы можем сейчас сделать, это постараться поддержать его. Он замечательный человек. Я знаю, что в некоторых кругах его сейчас изображают злодеем, но на самом деле у него очень доброе сердце", – сказал Патрик.

До этого сам Овечкин максимально лицемерно оправдался за съемки в предвыборном ролике партии Путина, где он стоял рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главной пропагандисткой путинского режима Маргаритой Симноньян.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился совершенно аморальным высказыванием, оправдывая участие хоккеиста Александра Овечкина в агитации партии "Единая Россия", оскорбив тех, кто выступает против войны.

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