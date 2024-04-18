Из-за украинца: суперкомпьютер обновил прогноз на победителя Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" стал главным претендентом на победу в Лиге чемпионов после того, как победил в четвертьфинале турнира "Манчестер Сити". Благодаря роскошной игре украинского вратаря Андрея Лунина испанский клуб выиграл серию пенальти у действующего обладателя трофея.

Суперкомпьютер компании Opta по результатам второго раунда плей-офф соревнований обновил прогноз на итогового триумфатора. "Реал" занял место "Сити" на вершине главных фаворитов. Вероятность того, что мадридская команда в 15-й раз выиграет главный клубный турнир Европы, оценивается в 39,31%.

Вторым в списке идет французский "Пари Сен-Жермен", который совершил камбэк в четвертьфинальном противостоянии с каталонской "Барселоной". Шансы на его выигрыш в финале составляют 27,41%.

Мюнхенская "Бавария" может стать обладателем Кубка чемпионов с вероятностью 16,90%. Меньше всего суперкомпьютер верит в успех другого представителя Германии – дортмундской "Боруссии" (16,38%).

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Баварией", а ПСЖ – с "Боруссией". Первые матчи состоятся 30 апреля и 1 мая, а ответные – через неделю.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин раскрыл секрет победы в серии пенальти на "Манчестер Сити". Также в сети завирусилось видео реакции украинца на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

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