Россия атаковала Киев: загорелось складское здание

Утром 16 сентября Россия нанесла удар по Киеву с помощью БПЛА . Последствия атаки фиксируются в Святошинском районе столицы.

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Там вспыхнул пожар в складском здании. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Что известно о вражеском ударе по Киеву

Об очередной атаке войск РФ на Киев в КМВА сообщили около 6 часов утра.

"В Святошинском районе произошло возгорание складского здания в результате вражеской атаки. Службы работают над ликвидацией последствий", – отметили там в 05:48.

О угрозе ударов вражеских дронов в КМВА предупредили в 05:06, после чего в городе была объявлена тревога желтого уровня из-за вражеских БПЛА.

В Воздушных силах ВСУ в 05:05 сообщили о реактивном дроне над столицей, а мониторинговые каналы писали, что он двигался в направлении Борщаговки.

Уже в 05:09 в Telegram-канале КМВА сообщили о срабатывании воздушной тревоги в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 15 сентября, Россия также нанесла удар по Киеву. В городе возникли пожары, есть погибший и пострадавшие.

Один из ударов пришелся на здание АЗС в Голосеевском районе Киева. Нагрудные камеры полицейских зафиксировали крики о помощи раненых мирных жителей.

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