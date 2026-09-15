Известный украинский футболист, сбежавший из Украины, перешел в московский клуб

25-летний украинский нападающий Алексей Сидоров стал игроком российского медийного клуба "Амкал". Ранее футболист самовольно покинул расположение украинской команды и выехал за пределы страны, а его прежний клуб заявлял о намерении оспорить возможный переход.

Видео дня

"Амкал" официально объявил о подписании контракта с Сидоровым. Срок соглашения московского клуба с футболистом не сообщается.

Летом 2025 года Сидоров покинул расположение "Металлиста 1925", который впоследствии был переименован в ФК "Харьков", и выехал из Украины. Футболист объяснял отъезд семейными обстоятельствами. Некоторое время он находился на Кипре, однако на требования руководства вернуться в команду не отреагировал.

При этом у Сидорова остается действующий контракт с ФК "Харьков", рассчитанный до 30 июня 2028 года.

В августе 2026 года Российский футбольный союз через систему FIFA TMS запрашивал международный трансферный сертификат Сидорова для его регистрации за российский любительский клуб RVChellendzh из Санкт-Петербурга. Тогда ФК "Харьков" выступил против действий футболиста и заявил о намерении защищать свои права через украинские и международные футбольные органы.

Сидоров известен по выступлениям за запорожский "Металлург", "Колос" и "Металлист 1925". В сезоне 2022/23 он забил 11 голов в 22 матчах Первой лиги за "Металлург", а всего провел за запорожский клуб 74 официальные встречи и отличился 30 раз.

В составе "Металлиста 1925" Сидоров стал "бронзовым" призером Первой лиги сезона 2024/25. Последний матч в УПЛ он провел 24 мая 2025 года, забив гол в ворота киевского "Динамо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!