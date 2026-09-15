Польша строит наблюдательные посты на границе с Украиной: что известно о проекте "Восточный щит". Фото

Польскиевоенныеприступили к срочному строительству укреплений, а также наблюдательных и охранных постов на границе с Украиной в рамках масштабного оборонного проекта "Восточный щит". Работы ведутся, в частности, вблизи Дорогуска, Медицы и Корчовой, где польские военные обустраивают инженерную инфраструктуру для усиления охраны границы.

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Об этом сообщило Генеральное командование Вооруженных сил Польши. По его данным, к работам привлечены военнослужащие 4-го и 18-го саперных полков ВС Польши.

Какие работы проводятся на границе

Польские военные используют для строительства оборонительных сооружений систему укреплений HESCO Bastion. Это конструкции из металлических сетчатых контейнеров, которые заполняют грунтом и используют для быстрого обустройства защитных позиций и укреплений.

В рамках этих работ военные также создают наблюдательные и охранные посты. Их обустраивают вблизи польско-украинской границы в районах Дорогуска, Медицы и Корчовой.

Речь идет не только о строительстве самих укреплений. Инженерные подразделения также выполняют задачи по поддержке польской Пограничной службы, помогая усилить возможности наблюдения и охраны пограничного участка.

Что такое "Восточный щит"

"Восточный щит" (Tarcza Wschód) – польский оборонный проектпо созданию укрепленной системы вдоль восточных границ страны. Его цель – усилить защиту польской территории и затруднить возможное продвижение противника.

В целом программа охватывает почти 700 км восточной границы Польши. По первоначальным планам, примерно 400–500 км этого участка.

Проект включает различные инженерные и оборонные решения, в частности укрепления, противотанковые заграждения, системы наблюдения и другую инфраструктуру. Нынешние работы у украинской границы являются частью этого комплекса мер.

Польша усиливает оборону восточной границы

Строительство инженерных сооружений одновременно с усилением возможностей пограничников должно повысить готовность Польши к потенциальным угрозам с восточного направления.

Особое внимание уделяется приграничным районам, через которые проходят важные автомобильные и железнодорожные маршруты между Польшей и Украиной. Дорогуск, Медика и Корчова являются одними из ключевых пунктов пересечения польско-украинской границы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения РФ Польша вместе с союзниками могла бы быстро нанести России серьезные потери благодаря превосходству в воздушных силах. По его словам, если Украина за шесть месяцев вывела из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то европейским силам понадобилось бы около шести недель, чтобы вывести из строя остальные НПЗ.

В ответ на заявление Сикорского соратник российского диктатора Николай Патрушев пригрозил Варшаве исчезновением за "два-три дня". Помощник Путина заявил, что в случае войны Москва применит весь доступный арсенал сил и средств.

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