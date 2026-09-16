Чем занимаются бывшие генеральные прокуроры: космические пенсии, дочь в Монако, "ФОП" и роскошный автопарк с BMW

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко накануне своего увольнения не только подписал подозрения в адрес руководителей антикоррупционных органов, но и уехал за границу. Если он не вернется после 19 сентября, когда закончится его командировка, Кравченко может стать вторым в истории страны генеральным прокурором, сбежавшим из страны.

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В истории независимой Украины – 18 генеральных прокуроров. Из них семеро (включая и. о.) – при президенте Владимире Зеленском. Ни один глава ведомства не продержался на посту более двух с половиной лет.

О том, чем сейчас занимаются бывшие генеральные прокуроры Украины и кто из них стал миллионером – читайте в материале OBOZ.UA.

Чем занимаются экс-генпрокуроры при Зеленском

Первый генпрокурор при Зеленском Руслан Рябошапка продержался на посту лишь чуть больше полугода, его уволили ещё в марте 2020 года. После отставки он создал общественную организацию "Институт демократии и верховенства права". Его партнерша в этой организации – бывшая начальница Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Генеральной прокуратуры Полина Чиж.

Летом Рябошапка на своей странице в Facebook предлагал присоединиться к "Одесскому полумарафону Несокрушимости", а в мае на своей странице в Instagram критиковал решение Зеленского ввести санкции против бывшего главы ОП Андрея Богдана. Это решение Рябошапка назвал "незаконным" и основанным на личной мести. При этом, Рябошапка заявил, что Богдан "на порядок более проукраинский, чем сам Зеленский и его друзья-мародеры", а решение президента назвал "основанием для импичмента".

В ноябре 2020 года Рябошапка вместе с Александром Данилюком (бывший секретарь СНБО) и Павлом Климкиным (бывший глава МИД, работал до 2019 года) основали Центр национальной устойчивости и развития.

На бывшего генпрокурора не зарегистрировано ни недвижимости, ни автомобилей. С женой Светланой он развелся, также за последние годы новое имущество не появилось и у родителей Рябошапки. Бывший глава Офиса генеральной прокуратуры остался верным своему давнему другу Андрею Богдану, но при этом, очевидно, уже давно не является "человеком президента".

После Рябошапки обязанности генерального прокурора исполнял Виктор Чумак (в период с 6 по 17 марта). Его комментарии можно найти на странице Рябошапки в соцсетях ещё за 2016 год. OBOZ.UA уже писал о том, что сейчас Чумак – пенсионер с одной из самых высоких выплат в Украине. По решению суда Пенсионный фонд должен ежемесячно выплачивать ему 240,9 тыс. грн.

"Свою пенсию я получаю в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" от 9 апреля 1992 г. в редакции 2025 года с разъяснениями, данными решениями Конституционного суда 2005, 2008, 2015 годов, которые разъясняют невозможность ограничения пенсий какими-либо нормативными актами органов исполнительной власти, а также неконституционность уменьшения размера пенсии, назначенной на момент действия этого закона", – говорится в письменном ответе Чумака, который он предоставил по просьбе OBOZ.UA.

С марта 2020 года по июль 2022 года должность генерального прокурора занимала Ирина Венедиктова. После своего увольнения она фактически прекратила публичные выступления. С момента увольнения и по настоящее время занимает должность посла Украины в Швейцарии. Декларацию бывшая генеральный прокурор скрыла, также в реестре НАЗК отсутствует декларация и ее мужа Дениса Колесника, который работал в Нацполиции заместителем начальника департамента киберполиции.

После Венедиктовой 10 дней исполняющим обязанности генерального прокурора был Алексей Симоненко, а уже 28 июля 2022 года Верховная Рада по представлению президента назначила на эту должность Андрея Костина. Он проработал вплоть до октября 2024 года, то есть 2 года и 3 месяца. Что интересно, Венедиктова продержалась на должности 2 года и 4 месяца. Он, как и его предшественница, после увольнения стал послом. С 2024 года бывший генеральный прокурор работает в Нидерландах.

Сам Костин лишился своей должности в результате скандала, связанного с пенсиями прокуроров. Тогда выяснилось, что целый ряд из них получили инвалидность и через суд добились назначения досрочной пенсии, размер которой в некоторых случаях превышал 100 тыс. грн.

Самый громкий скандал, связанный с Костиным, касается его дочери Анастасии. В 2023 году на своей странице в Instagram она написала, что ей "за*бала" Шотландия, Финляндия и она хочет "домой в МОНАКО!!!". На этот пост обратили внимание СМИ, девушка извинилась, но впоследствии удалила свою страницу.

Особенные генпрокуроры: чем еще известны экс-руководители ведомства

Настоящий рекордсмен среди генеральных прокуроров – Святослав Пискун. Он единственный, кто трижды возглавлял ведомство: в 2002-2003, 2004-2005, а затем еще и в 2007 году. Он также был советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой в 2020 году.

Еще в 2016 году Пискун заявлял, что его семья на тот момент уже 10 лет жила в городке Ле-Канне (расположенном на Лазурном берегу Франции недалеко от Канн). Имение Пискуна показал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Но связи семьи бывшего генпрокурора с Украиной сохраняются. В 2021 году дочь Пискуна Татьяна стала владелицей новенького Audi Q7 2021 года выпуска. Тогда такой автомобиль стоил до 75 тыс. долларов. Кроме того, в Украине ей принадлежит семь объектов недвижимости. В частности, дом площадью 260,9 кв. м в Ирпене и дом в Киеве площадью 744,8 кв. м.

Последний объект находится на Оболонской набережной и может стоить более миллиона долларов. Это особняк с видом на Днепр в одном из самых дорогих районов. Кроме того, дочь бывшего прокурора владеет домом площадью 260,9 кв. м в Яремче.

Жена Пискуна Светлана владеет четырьмя объектами недвижимости в Украине. В частности, ей принадлежит дом площадью 109 кв. м в Яремче.

Как экс-генеральный прокурор стал "ФОПом" с миллионным состоянием

Виталий Ярема работал генеральным прокурором с июня 2014 года по февраль 2015 года. Бывший народный депутат, генерал-лейтенант милиции в отставке строил карьеру на государственной службе и в политике, но после увольнения стал "ФОПом".

Вероятно, Ярема – очень успешный "ФОП", об этом свидетельствует состояние экс-генпрокурора. Например, в его автопарке – два автомобиля и мотоцикл BMW. Он владеет:

BMW X5 M50I 2020 года (сейчас такая машина стоит около 60 тыс. долларов);

BMW X7 2022 года (может стоить около 60 тыс. долларов);

мотоциклом BMW F 900R 2023 года (стоит около 10 тыс. долларов).

В 2017 году Ярема стал владельцем квартиры площадью 219,1 кв. м и парковочного места в жилом комплексе на ул. Редутной, 67. Этот жилой комплекс находится рядом с памятником "Родина-Мать" и был построен в 2016 году. По всей видимости, прокурор либо инвестировал в строительство квартиры, либо приобрел ее сразу после ввода дома в эксплуатацию. На тот момент жилье в этом ЖК было значительно дешевле. Сейчас квартира, как у Яремы, может стоить более 900 тыс. долларов.

Его жена Маргарита владеет автомобилем BMW iX 2025 года выпуска, который может стоить около 85 тыс. долларов. У дочери Илоны – BMW M4 2024 года стоимостью около 100 тыс. долларов. Ей также принадлежит соседняя с отцом квартира по ул. Редутной, 67. Также у нее есть квартира площадью 113,7 кв. м в ЖК "Новопечерские Липки".

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