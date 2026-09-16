Когда речь идет о помощи Украине, то – "мы слишком много помогаем"...

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"Трамп передает Израилю оружие на дополнительные 2,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Рейтер. Администрация Трампа оказывает давление на руководство Сенатского комитета по международным отношениям и Комитета Палаты представителей по иностранным делам, чтобы те одобрили "продажу" очередного пакета оружия для Израиля.

"Продажа" в кавычках. Этот нюанс упустил Рейтерс. Но "продажи" на самом деле осуществляются по программе Foreign Military Financing. А FMF означает, что правительство США выделяет Израилю деньги, на которые тот уже "покупает" американское оружие.

"Вашингтон Пост" это подтверждает: "Пакет стоимостью 2,8 млрд долл., который будет приобретен за счет налогоплательщиков США, включает 40 000 бомб весом 2000 фунтов каждая, в частности, 20 000 MK-84 и 20 000 BLU-117".

В переводе: обычная бесплатная помощь. Точно такая же, как та, которую "плохой" Байден оказывал Украине.

Отдельный неприятный нюанс: эти бомбы тысячами легко превращаются в столь необходимые Украине КАБы JDAM-ER. Просто прикрутишь комплект наведения JDAM и крылышки ER – и летит на 70+ км. Но... не летит по причинам, см. выше.

Вот вам и ответ – откуда взялись все эти обвинения в адрес Украины. Оцените красоту игры.

Трамп за несколько дней до этого кричит, что Украина спровоцировала мировой бензиновый кризис, и снова повторяет требования вернуть 300 млрд за оружие от Байдена. И при том, что 64% граждан США в опросах на самом деле поддерживают идею помощи Украине оружием, Трамп вопреки воле американского народа останавливает поставки нам, а отправляет бесплатно Израилю, в отношении которого как раз половина американцев выступает за сокращение военной помощи.

Все это становится втрое забавнее на фоне вчерашнего отчета генерального инспектора, в котором само же министерство обороны США заявляет: война против Ирана уже обошлась американцам в 37 млрд долл.

Байден за всё время передал нам прямой военной помощи на $66 млрд. И это за 3 года. А здесь половина этой суммы за 0,5 года.

Ничего, так Украина обчистила бедного Трампа. Да тут ещё надо разобраться, кто кому рабинович.

Из-за Трампа нефть сейчас стоит 108 долл. Именно из-за него орки сейчас купаются в деньгах. Потому что он еще и снял с их нефти санкции. Но в его воображении мы теперь ещё и не должны бить по НПЗ (доходной корове) Путина, потому что Трампа могут прокатить на выборах из-за того, что избиратель из Олабы не понимает, зачем ему из-за войны против Ирана покупать бензин втрое дороже.

Но нет. Я хочу, чтобы Трамп проиграл и чтобы демократы провели его через процедуру импичмента. Пусть вызовут зятя и отца в Конгресс давать показания: почему это мы должны были сдать свой Донбасс? Почему Трамп годами кричал, что мы украли все оружие, а сам раздавал его бесплатно другим. За что еще мы там должны быть благодарны – за цены на нефть у Путина? И осознавал ли он, когда заставлял нас пойти на энергетическое перемирие, что Х*ло в очередной раз соврет, как уже делал не раз, накопит ракет и ударит зимой?

А мы выслушаем его объяснения. Ради чего и ради кого нам пришлось купить себе веревку на шею.