"В этой войне не может быть win-win": Зеленский раскрыл цели Путина и рассказал о действиях США

В российско-украинской войне победа невозможна ни для одной из сторон. Российская агрессия привела к слишком значительным потерям – в частности, в самом ценном: человеческих жизнях.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBC News. Глава государства также указал на роковую ошибку некоторых партнеров: российскому диктатору Владимиру Путину нужен не только Донбасс, гипотетическое выполнение Украиной российского ультиматума о выводе Сил обороны из неоккупированной части Донецкой области его не остановит.

Путину нужна вся Украина

Глава государства назвал "безумной идеей" убеждение, что агрессивную войну России против Украины можно остановить выводом украинских войск из неоккупированной части Донбасса.

"У него (у Путина. – Ред.) самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры? Вот почему это очень странно, когда некоторые партнеры говорят: ему нужна только эта часть Украины, вот эти километры, и все", – отметил президент.

Российский диктатор, по мнению Зеленского, стремится покорить всю Украину. Цель Кремля – в том, чтобы наше государство стало частью РФ.

Президент также прокомментировал возможность решения, которое было бы выгодно сразу и России, и Украине.

"Между нами говоря, в этой войне не может быть win-win. Из-за стольких человеческих потерь она перестала быть про победу для обеих сторон ещё в первый день", – заявил Зеленский.

По его словам, единственной победой сейчас может быть прекращение войны ради сохранения человеческих жизней, а не поиск формулы, одинаково выгодной и для Киева, и для Москвы.

Зеленский подчеркнул, что Украина и США находятся в постоянном диалоге и продолжают переговоры – американская сторона, по его словам, принимает различные меры поддержки.

Что касается санкций, Зеленский убежден, что США следует действовать более решительно, чтобы полностью лишить Россию возможности продолжать войну.

Зеленский рассказал, что американская сторона попросила не раскрывать детали переговоров в СМИ, пока продолжается проработка озвученных идей.

В настоящее время, по его словам, Киев и Вашингтон готовят встречу президентов Украины и США. Встретиться с Трампом Зеленский рассчитывает в конце сентября в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский объяснил, почему не действует объявленное Трампом энергетическое перемирие. Он подчеркнул, что Украина никогда не нападает первой. Все удары наносятся исключительно в ответ на террор со стороны РФ.

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