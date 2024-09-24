Из-за проблем в сборной Украины Ребров поменяет состав – СМИ

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получит вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций в октябре, сообщает Sport.ua. Для 24-летнего футболиста это будет дебютом в составе нашей национальной команды.

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Как уточняют СМИ, на такой шаг главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров пошел из-за кадровых проблем, которые возникли в сборной.

Из-за перелома ноги не сможет участвовать в матчах Руслан Малиновский. Под вопросом игра Сергея Сидорчука, у которого нет игровой практики в "Вестерло", и Александра Зинченко, восстанавливающийся от травмы в "Арсенале".

В текущем сезоне Бондаренко сыграл в семи поединках, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.

Ближайшая игра запланирована на 11 октября, когда наши соотечественники в рамках Лиги наций сразятся с Грузией. 14 октября пройдет встреча Украина – Чехия.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу после 2-х туров дивизиона B Лиги наций УЕФА занимает последнее место с 0 очков. В 1-м туре сборная Украины проиграла команде Албании (1:2). Встреча в Праге против Чехии во 2-м туре завершилась со счетом 3:2.

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