Из-за неожиданных проблем: в 'Реале' готовы принять радикальное решение по вратарю сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин близок к тому, чтобы покинуть мадридский "Реал" по окончании нынешнего сезона. Интересно, что в трансфере заинтересован не только сам игрок, который не хочет больше находиться за спиной бельгийца Тибо Куртуа, но и сам испанский клуб.

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Об этом информирует издание Relevo. По его данным "Реал" столкнулся с экономическими трудностями после трансфера форварда сборной Франции Килиана Мбаппе и запрета на проведение концертов на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу". Это вынуждает президента "галактикос" Флорентино Переса искать возможность для пополнения банковских счетов клуба.

Лунин входит в список шести игроков, которые входят в шорт-лист возможных продаж мадридцев. При этом отмечается, что украинца хотят видеть в своем составе несколько английских клубов.

Кроме Андрея покинуть "Реал" могут Орельян Тчуамени, Антонио Рюдигер, Родриго, Эдуадрду Камавинга и Винисиус Жуниор. Напомним, что в начале сезона Лунин подписал со столичным клубом новый контракт, действие которого рассчитано до лета 2030 года.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин отметился голевым пасом в матче чемпионата Испании и удостоился оваций стадиона.

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