Испания – Аргентина: все подробности финала ЧМ-2026 по футболу

Сборные Испании и Аргентины сошлись в решающем матче мирового футбольного первенства 2026 года, которое завершается в США, Мексике и Канаде. Действующие чемпионы Европы и Южной Америки сразятся за "золото" соревнований в воскресенье, 19 июля.

Видео дня

Встречу принимает стадион в Майями. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина. Время начала – 22:00 по Киеву.

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЧМ-2026

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Испания – Аргентина так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 2,32, на победу аргентинцев – 3,58. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЧМ-2026

Любители спорта смогут бесплатно смотреть поединок благодаря видео сервису MEGOGO, который проведет прямой эфир из США на канале "Megogo Спорт". Он доступен в кабельных счеях и цифровом эфире Т2.

Также трансляция состоится на "Megogo Футбол Первый", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

СУДЬИ НА ФИНАЛ ЧМ-2026

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет словенец Славко Винчич. Помогать ему будут лайнсмены Томаш Кланчник и Андраж Ковачич. Роль четвертого рефери исполнит Адхам Махадмех из Иордании.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить немец Бастиан Данкерт.

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ

Команды один раз пересекались на чемпионате мира. В 1966 году на групповом этапе аргентинцы были сильнее 2:1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Испания: Симон – Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья – Родри, Фабиан Руис – Ямаль, Ольмо, Баэна – Оярсабаль.

Аргентина: Мартинес – Молина, Ромеро, Ли.Мартинес, Тальяфико – Симеоне, Паредес, Фернандес, Мак Аллистер – Месси, Альварес.

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