Испания – Аргентина: онлайн-трансляция финала чемпионата мира по футболу 2026

Действующие чемпионы мира аргентинцы сыграют с командой Испании в финале первенства планеты 2026 года, который завершается на полях США, Мексики и Канады. Противостояние сильнейших сборных Южной Америки и Европы состоится в воскресенье, 19 июля.

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Игру принимает стадион в Нью-Йорке. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина. Время начала – 22:00 по Киеву.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИСПАНИЯ – АРГЕНТИНА

ЧМ-2026. Финал

Нью-Йорк, стадион "Метлайф-стэдиум"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения), арбитр VAR: Бастиан Данкерт (Германия)

Испания – Аргентина – 0:0

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2 ДНЯ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Вот и добрался чемпионата мира до решающего матча. В нем сыграют представители двух испаноговорящих стран.

Интересно, что несмотря на свою богатую историю, команды только один раз играли друг с другом на чемпионатах мира. В 1966 году Аргентина была сильнее в группе 2:1.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Испания – Аргентина так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 2,31, на победу аргентинцев – 3,54. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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