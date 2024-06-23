Искусственный интеллект ответил, выйдет ли Украина в плей-офф Евро-2024 по футболу

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI считает, что сборной Украины по футболу по силам пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2024. Для анализа выступлений команды была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

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Учитывая текущую форму команды и конкурентов, машина выделила основные факторы, влияющие на прогноз:

Форма лидеров : Если игроки такие как Мудрик, Цыганков и Довбик смогут показать свои лучшие качества, у Украины есть хорошие шансы на победу или, по крайней мере, на ничью с Бельгией.

: Если игроки такие как Мудрик, Цыганков и Довбик смогут показать свои лучшие качества, у Украины есть хорошие шансы на победу или, по крайней мере, на ничью с Бельгией. Защитная линия : Надежность игры защитников и вратаря будет ключевым фактором в сдерживании атак Бельгии.

Вероятность выхода в плей-офф

Согласно распределению вероятностей:

Победа над Бельгией: ~50%

Ничья с Бельгией: ~30%

Поражение от Бельгии: ~20%

Таким образом, общая вероятность выхода сборной Украины в плей-офф (учитывая возможный выход из третьего места) составляет около 70-80%.

Учитывая все факторы, сборная Украины имеет высокие шансы на выход в плей-офф Евро-2024, при успешной игре против Бельгии.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как сборная Бельгии во 2-м туре чемпионата Европы по футболу обыграла команду Румынии (2:0), у всех представителей группы Е стало по 3 очка. Украина в квартете занимает последнее место.

Перед третьим туром есть несколько вариантов развития событий, при котором подопечные Сергея Реброва выходят в 1/8 финала Евро-2024.

Игра Украина - Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени. Уже известны названия телеканалов, которые покажут эту встречу.

Напомним, что в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

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