Искусственный интеллект оценил шансы "Динамо" пройти азербайджанцев в Лиге конференций

Киевское "Динамо" сыграет с азербайджанским "Карабахом" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Украинская команда попала в турнир после того, как проиграла греческому ПАОКу в Лиге Европы. Бакинцы также стали неудачниками своего противостояния с софийским ЦСКА, вылетев в серии пенальти.

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Первую игру "Динамо" и "Карабах" проведут 6 августа в польском Люблине. Ответный матч состоится в столице Азербайджана через неделю.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google отдает небольшое преимуществу команде из Баку. Нейросеть уверена, что противостояние получится очень близким, но все решит поддержка фактор своего поля для "Карабаха" во втором поединке.

"Если "Динамо" не сможет обеспечить себе комфортное преимущество (хотя бы в 1-2 мяча) в первом матче в Люблине 6 августа, пройти дальше будет крайне сложно. "Карабах" вполне способен "засушить" игру в Польше и решить судьбу путевки дома на контратаках. Мой прогноз: сценарий будет очень напряженным, возможно, даже с дополнительным временем в Баку, но за счет фактора домашнего ответного матча и дисциплинированной игры в обороне "Карабах" имеет небольшое преимущество", – спрогнозировал ИИ.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал катастрофой игру "Динамо" в матчах с ПАОКом в квалификации Лиги Европы.

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