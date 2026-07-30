"Динамо" проиграло ПАОКу и вылетело из Лиги Европы. Видео

Киевское "Динамо" не смогло пробиться в Лигу Европы, проиграв во втором раунде квалификации греческому ПАОКу – 0:2. Судьбу встречи решили два гола Янниса Константелиаса, который отличился в концовке первого тайма и сразу после перерыва.

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Ответный матч прошел в Салониках под преимуществом хозяев. ПАОК больше владел мячом и регулярно создавал давление на оборону киевлян, тогда как команда Игоря Костюка долгое время не могла довести свои атаки до опасных моментов.

Наиболее реальный шанс открыть счет у "Динамо" появился на 29-й минуте. После подачи Богдан Редушко пробил головой под перекладину, однако голкипер ПАОКа Иржи Павленка спас свою команду эффектным сейвом.

Счет был открыт уже в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте Яннис Константелиас получил мяч в штрафной и точным ударом отправил его в нижний угол ворот Вячеслава Суркиса.

После перерыва греческий клуб быстро увеличил преимущество. На 48-й минуте Константелиас вновь оказался в центре внимания, прошел через оборону киевлян и оформил дубль, установив окончательный счет 2:0.

Во второй половине встречи "Динамо" пыталось переломить ход игры. На поле вышли Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко, однако создать моменты, способные вернуть интригу в противостояние, киевлянам не удалось.

После поражения (2:3 в первой игре), подопечные Игоря Костюка вылетают из Лиги Европы и продолжит свои выступления в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Киевляне встретятся с командой, которая проиграет в паре Лиги Европы "Карабах" (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария).

Поединки 3-го раунда отбора Лиги конференций запланированы на 6 и 13 августа 2026 года.

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