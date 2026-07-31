"Катастрофа": Маркевич назвал причину вылета "Динамо" из Лиги Европу

Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал невысокий класс футболистов главной причиной поражения киевского "Динамо" от греческого ПАОКа во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Экс-наставник сборной Украины отметил, что "бело-синие" на сегодня выглядят просто удручающе.

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Такое мнение Маркевич выразил в комментарии порталу Meta.ua. Бывший тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" добавил, что наряду с низким уровнем индивидуального мастерства игроки "Динамо" испытывают серьезные проблемы с физической подготовкой.

"Уровень мастерства нынешних футболистов, скажем прямо, средненький. Плюс, как показывают матчи, ограниченные физические возможности. Мы же помним и другое "Динамо", где всегда были физически сильные игроки, и класс был не сопоставим, с нынешним подбором футболистов. Я понимаю, что сейчас другое время. Тем не менее, люди должны понимать, какую футболку они надевают. Одним словом – катастрофа", – сказал Маркевич.

Напомним, "Динамо" проиграло ПАОКу с общим счетом 2:5 и вылетело в Лигу конференций. Здесь на третьем квалификационном этапе подопечные Игоря Костюка сыграют с азербайджанским "Карабахом".

Как сообщал OBOZ.UA, ультрас "Динамо" выступили с обращением накануне матча команды с греческим ПАОКом, фанаты которого неделю назад устроили провокацию с флагом России.

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