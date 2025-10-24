УкраїнськаУКР
Искусственный интеллект назвал следующего соперника Усика, спрогнозировав победителя боя Паркер – Уордли

Временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) в субботу, 25 октября, проведет защиту пояса против британца Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО). Победитель противостояния должен стать следующим соперником Александра Усика (24-0, 15 КО).

Искусственный интеллект Х, ранее известной как Twitter, не сомневается в том, что Паркер успешно пройдет менее опытного соперника. При этом нейросеть не прогнозирует досрочной победы новозеландца, а ожидает триумфа фаворита на записках всех трех судей.

"Я прогнозирую победу Джозефа Паркера единогласным решением судей. Паркер – явный фаворит с вероятностью победы ~73%, тогда как Уордли – аутсайдер. Паркер имеет значительно лучший опыт на элитном уровне: 35-3 (23 KO), с недавними победами над Дионтеем Уайлдером, Чжили Чжаном и Мартином Баколе. Он показал устойчивость против панчеров и улучшил оборону после поражений от Джошуа, Уайта и Джойса. Я не ожидаю нокаута. Паркер редко финиширует бои рано против сильных оппонентов, а Уордли, несмотря на силу, не имеет опыта против такого техничного боксера. Бой дойдет до конца – 12 раундов", – подчеркнул ИИ.

Напомним, 24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. После этого WBO объявила о том, что Усик останется владельцем всех поясов до 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

