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Исключены три футболиста. Назван стартовый состав сборной Украины на финал отбора Евро-2024 против Исландии

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,6 т.
Исключены три футболиста. Назван стартовый состав сборной Украины на финал отбора Евро-2024 против Исландии

Главный тренер сборной Украины по футболу определился с составом на финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии. Сергей Ребров по сравнению с полуфинальной встречей против Боснии и Герцеговины исключил из ростера Артема Довбика, Александра Зубкова и Александра Зинченко. 26 марта с первых минут на поле стадиона во Вроцлаве выйдут Руслан Малиновский, Виктор Цыганков и Роман Яремчук.

Стартовый состав сборной Украины:

Андрей Лунин, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля, Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Роман Яремчук

Запасные:

Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Богдан Михайличенко, Валерий Бондарь, Максим Таловеров, Олександр Тымчик, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Алекснадр Зубков, Владислав Ванат, Артем Довбик.

Исключены три футболиста. Назван стартовый состав сборной Украины на финал отбора Евро-2024 против Исландии

Игра начнется в 21.45. OBOZ.UA будет вести онлайн-трансляцию игры Украина – Исландия.

Украина и Исландия на уровне сборных до этого встречались 4 раза, добыв по одной победе. Последний раз команды пересекались в отборе на ЧМ-2018. Первая игра в сентябре 2016-м завершилась со счетом 1:1. Ответную через год выиграли исландцы (2:0).

Исключены три футболиста. Назван стартовый состав сборной Украины на финал отбора Евро-2024 против Исландии

Отметим, что сборная Сергея Реброва уже знает, с кем встретится в финальной части Евро-2024, если пробьется на чемпионат.

Напомним, что в полуфинале против Боснии и Герцеговины "желто-синие" совершили невероятный камбек в концовке встречи, забив два гола с интервалом в 3 минуты.

Исключены три футболиста. Назван стартовый состав сборной Украины на финал отбора Евро-2024 против Исландии

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