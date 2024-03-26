Исключены три футболиста. Назван стартовый состав сборной Украины на финал отбора Евро-2024 против Исландии

Главный тренер сборной Украины по футболу определился с составом на финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии. Сергей Ребров по сравнению с полуфинальной встречей против Боснии и Герцеговины исключил из ростера Артема Довбика, Александра Зубкова и Александра Зинченко. 26 марта с первых минут на поле стадиона во Вроцлаве выйдут Руслан Малиновский, Виктор Цыганков и Роман Яремчук.

Стартовый состав сборной Украины:

Андрей Лунин, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля, Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Роман Яремчук

Запасные:

Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Богдан Михайличенко, Валерий Бондарь, Максим Таловеров, Олександр Тымчик, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Алекснадр Зубков, Владислав Ванат, Артем Довбик.

Игра начнется в 21.45. OBOZ.UA будет вести онлайн-трансляцию игры Украина – Исландия.

Украина и Исландия на уровне сборных до этого встречались 4 раза, добыв по одной победе. Последний раз команды пересекались в отборе на ЧМ-2018. Первая игра в сентябре 2016-м завершилась со счетом 1:1. Ответную через год выиграли исландцы (2:0).

Отметим, что сборная Сергея Реброва уже знает, с кем встретится в финальной части Евро-2024, если пробьется на чемпионат.

Напомним, что в полуфинале против Боснии и Герцеговины "желто-синие" совершили невероятный камбек в концовке встречи, забив два гола с интервалом в 3 минуты.

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