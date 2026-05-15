Интриги нет: УАФ назвала дату назначения нового тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) планирует объявить имя нового главного тренера национальной сборной уже в ближайший понедельник, 18 мая. Именно на этот день назначено заседание исполнительного комитета организации, который должен проголосовать за нового наставника "сине-желтых".

Об этом говорится на официальном сайте УАФ. Отмечается, что мероприятие состоится в столичном Доме футбола, а уже в 12:00 начнется общение руководства ассоциации с журналистами, во время которого, очевидно, и будет представлен новый тренерский штаб национальной команды.

Ожидается, что впервые в истории наставником сборной будет назначен иностранец. Место Сергея Реброва, который ушел из команды после провала в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, займет итальянец Андреа Мальдера.

Он должен дебютировать на своем посту уже в последний день весны, 31 мая, когда "сине-желтые" сыграют спарринг с Польшей. А 7 июня сборная проведет встречу с Данией, после чего вернется к официальным турнирам осенью в розыгрыше Лиги наций.

Кроме того, уже известно, что в штаб итальянца войдут два легендарных футболиста "сине-желтых". Также помогать Мальдере будут иностранцы.

