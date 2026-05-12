На двоих 85 лет: Мальдера пригласил в сборную двух легенд украинского футбола – медиа

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера, о назначении которого будет объявлено в ближайшее время, практически определился со своими помощника. В штаб 54-летнего итальянца, который станет первым иностранным наставником в истории "сине-желтых". войдут как украинские специалисты, так и легионеры.

Видео дня

Об этом в эфире своей авторского программы на видеохостинге YouTube рассказал известный комментатор и журналист Виктор Вацко. По его данным, первым ассистентом Мальдера станет его соотечественник Паскуале Калатано, который сейчас тренирует одну из команд четвертого дивизиона чемпионата Италии.

Также в штаб нового тренера сборной войдут легендарные футболисты главной команды страны – Тарас Степаненко и Владимир Езерский. Оба имеют богатый опыт выступлений, а также обладают харизмой и авторитетом среди нынешних игроков. 49-летний Езерский закончил международную карьеру в 2008 году, а 36-летний Степаненко – в 2024-м.

Отметим, что Мальдера должен дебютировать на своем посту уже в последний день весны, 31 мая, когда "сине-желтые" сыграют спарринг с Польшей. А 7 июня сборная проведет встречу с Данией, после чего вернется к официальным турнирам осенью в розыгрыше Лиги наций.

Ранее OBOZ.UA рассказывал интересные факты о новом тренере сборной Украины Андреа Мальдере, который отличается любопытными интересами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!