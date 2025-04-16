'Инородное тело'. На футболисте сборной Украины 'поставили крест' в Италии

В Италии растет недовольство выступлениями украинского нападающего Артема Довбика в составе "Ромы". Несмотря на то, что в своем дебютном сезоне он забил 16 голов, его выступления вызывают критику со стороны экспертов и болельщиков.​

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Многие считают, что стиль игры украинца не соответствует требованиям "Ромы".

Стефано Импалломени, комментатор TMW Radio:​"Результативность неоспорима, но его участие в командной игре вызывает вопросы. Он выглядит как инородное тело, не вовлеченное в общую тактику команды".​

Серджо Пеллиссье, бывший форвард "Кьево":​"В такой сложной среде, как в Риме, нужно обладать сильной личностью. Иногда кажется, что он не полностью присутствует в игре, но забить 16 голов в первом сезоне — это значительное достижение".​

Стоит отметить, что некоторые итальянские экс-футболисты предлагают дать нашему соотечественнику еще время, чтобы он успел раскрыть весь потенциал.

Артуро Ди Наполи, экс-нападающий "Мессины":​"Наш чемпионат сложен, и адаптация требует времени. Я бы дал ему еще один сезон, чтобы проявить себя".​

Симоне Браглия, бывший вратарь "Дженоа":​ "Довбик — командный игрок. С правильным тренером и улучшенной командной игрой, инвестиции в него могут оправдаться".​

Как сообщал OBOZ.UA, 10 апреля Артем Довбик получил награду EA SPORTS FC "Лучший игрок месяца" в чемпионате Италии по футболу.

Артем стал главным героем матча 30-го тура Серии A против "Лечче". 27-летний футболист сборной Украины обеспечил римлянам победу со счетом 1:0.

Напомним, что Довбик перешел в "Рому" в августе 2024-го и с того момента остается ключевым игроком "волков". Он провел 39 матчах во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 4 результативные передачи.

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