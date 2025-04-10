Футболист сборной Украины, которому устраивал овации стадион в Риме, назван лучшим игроком чемпионата Италии

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик получил награду EA SPORTS FC "Лучший игрок месяца" в чемпионате Италии по футболу. Церемония вручения пройдёт перед матчем 32-го тура Серии А между "Ромой" и "Вероной", который состоится в субботу, 19 апреля 2025 года, на стадионе "Олимпико" в Риме. Начало – в 20:45 по местному времени.

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Довбик опередил таких конкурентов, как Николо Барелла ("Интер"), Кевин Да Кунья ("Комо"), Николо Фаджоли ("Фиорентина"), Риккардо Орсолини ("Болонья") и Оусман Со-лет ("Удинезе").

Выбор шести лучших футболистов месяца базировался на данных компании Stats Perform, собранных с помощью системы трекинга Hawk-Eye. Методика анализа, запатентованная в 2010 году в сотрудничестве с K-Sport и прошедшая научную валидацию, учитывает не только классическую статистику, но и перемещения игроков без мяча, их игровые решения и общий вклад в эффективность команды.

В финальный расчёт вошли выступления за 27–30 туры Серии А сезона 2024/2025.

"Артем Довбик продолжает прогрессировать вместе с успешными результатами "Ромы", – отметил исполнительный директор Серии А Луиджи Де Сьерво. – Его три гола в марте сыграли ключевую роль в борьбе "джалоросси" за место в еврокубках. В своём дебютном сезоне в Италии Довбик уже забил 11 "тяжёлых" голов и зарекомендовал себя как полноценный нападающий, обладающий мощным физическим присутствием в штрафной и способностью завершать атаки разными способами".

Напомним, что Артем стал главным героем матча 30-го тура Серии A против "Лечче". 27-летний футболист сборной Украины обеспечил римлянам победу со счетом 1:0.

На 80-й минуте матча, получив точный пас от Брайана Кристенте, Довбик мастерски отправил мяч в сетку ворот соперника, продемонстрировав высокую технику и хладнокровие в завершении атаки.

Во время его замены гостевые трибуны стадиона "Виа дель Маре" в Лечче взорвались овациями, отдавая должное мастерству и преданности украинского футболиста.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 марта Довбик принес победу своей команде в 29-м туре чемпионата Италии в Серии А против "Кальяри". 27-летний футболист сборной Украины вышел на поле в стартовом составе и забил единственный гол в игре (1:0).

Это вызывало настоящий экстаз у 70 000 зрителей, собравшихся на трибунах Олимпийского стадиона в Риме.

2 марта Артем стал главным героем поединка 27-го тура против "Комо". Довбика выпустили на 76-й минуте и забил победный гол.

Напомним, что Довбик перешел в "Рому" в августе 2024-го и с того момента остается ключевым игроком "волков". Он провел 39 матчах во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 4 результативные передачи.

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