Стал лучшим в матче! Украинскому футболисту устроили овации в Италии. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик стал главным героем матча 30-го тура Серии A против "Лечче". 27-летний футболист сборной Украины обеспечил римлянам победу со счетом 1:0.

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На 80-й минуте матча, получив точный пас от Брайана Кристенте, Довбик мастерски отправил мяч в сетку ворот соперника, продемонстрировав высокую технику и хладнокровие в завершении атаки.

Однако радость от забитого гола была омрачена неприятным инцидентом: во время одного из игровых моментов Артем почувствовал боль в ноге, начал хромать и вынужден был покинуть поле на 84-й минуте.

Во время его замены гостевые трибуны стадиона "Виа дель Маре" в Лечче взорвались овациями, отдавая должное мастерству и преданности украинского футболиста.

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери после матча отметил вклад Артема Довбика в победу команды, но подчеркнул, что форварду есть еще над чем работать.

"Довбик – очень хороший парень, ему нужна поддержка. Вся команда тепло к нему относится, мы как одна семья. Он каждый день звонит по телефону домой, не зная, ответит ли ему кто-нибудь, и это накладывает отпечаток. Мы не можем вообразить, что он переживает, но он живет с этим постоянно. Артем – чувствительный человек, ему нужно внимание, и мы делаем все, чтобы он чувствовал себя комфортно. Он еще не показал всего, на что он способен. Я только просил его бороться за каждый мяч – голы придут", – сказал Раньери.

Также тренер отметил, что Довбик постепенно адаптируется к Серии А:

"Он хороший форвард, но еще не до конца понял особенности чемпионата. Ему нужно больше покоя, но это непросто, учитывая, что он носит с собой обузу тяжелых мыслей. Главное, что он борется – мне это нравится. Если он продолжит в том же духе, то сможет полностью раскрыть свой потенциал", – подытожил наставник "Ромы".

По итогам игры форвард был признан лучшим игроком матча.

Победа "Ромы" позволила ей набрать 52 очка в турнирной таблице Серии А и войти в зону еврокубков.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 марта Довбик принес победу своей команде в 29-м туре чемпионата Италии в Серии А против "Кальяри". 27-летний футболист сборной Украины вышел на поле в стартовом составе и забил единственный гол в игре (1:0).

Это вызывало настоящий экстаз у 70 000 зрителей, собравшихся на трибунах Олимпийского стадиона в Риме.

2 марта Артем стал главным героем поединка 27-го тура против "Комо". Довбика выпустили на 76-й минуте и забил победный гол.

Напомним, что Довбик перешел в "Рому" в августе 2024-го и с того момента остается ключевым игроком "волков". Он провел 39 матчах во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 4 результативные передачи.

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