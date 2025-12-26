Их всего 12. Кто из действующих футболистов имеет больше 100 матчей в Лиге чемпионов

Сыграть в Лиге чемпионов - мечта многих футболистов, но лишь сотни из них могут получить выход на поле. И только десятки из них становятся настоящими легендами, собирая 100 и более выступлений на элитном уровне. Но почему их так мало и при чем тут наш Шевченко? OBOZ.UA изучил статистику и рассказывает о лучшем турнире планеты.

Только зашли в сотню

Этап лиги 25/26 открыл двери в сотню для нескольких действительно талантливых футболистов. Например, для Бернарду победная игра "Сити" против "Реала" стала ровно сотой, осенью уже 102 матча записал в карьеру Киммих, а 108 - Коке . Есть и магическая цифра 111, на ней собралась целая когорта топовых исполнителей. И если Дани Алвес и Петр Чех уже легенды прошлого, то трое игроков преодолеют ее уже через несколько недель. Например, Гризманн - форвард "Атлетико", наколотивший под сотню мячей и имеющий задачу спасать свою классическую мадридскую команду (и наконец выиграть ЛЧ). Есть в списке и Гюндоган, некогда звезда "Манчестер Сити", который теперь ищет лучшей доли в "Галатасарае" (проведя уже 4 игры ЛЧ). Еще на этой отметке Маркиньос, он стабильно имеет доверие от Энрике. Учитывая пожизненный контракт, который парижане готовы предложить тренеру, Маркиньос имеет возможность завоевать еще одного уханя в составе ПСЖ. А может и новый требл. Эти трое за месяц могут синхронно переписать 111 на 112.

Продолжают набирать главные имена турнира

В топ-5 добавляет Нойер - 156 выступлений фантастического полевого голкипера. Он готов прибавлять еще, но в лет 39 понемногу дает о себе знать физическая норма. Сейчас он травмировался и неизвестно, восстановится ли до "Униона" в ближайший месяц, но возрастного Буффона немец давно перегнал (у итальянца 124 игры). Рядом и Левандовский, поляк на сегодня набрал 138 выступлений и за 2 года может дойти до отметки 150 матчей. Дэвид Алаба с его 123 играми имеет больше всего шансов посягнуть на лидеров рейтинга, но сначала надо вылечиться.

Отдельное внимание тем, кто в этом году не играет в ЛЧ, но может попасть в элиту через полгода. Модрич имеет все шансы дописать к 142 выступлениям ещё как минимум 8, в "Милане" у него очередная молодость. 7 кубок ЛЧ в цветах итальянцев - неплохая мотивация. Остается еще 2 тура Лиги чемпионов и, судя по текущим раскладам группы, игроки "Барселоны", "Баварии", "Атлетико", ПСЖ и других смогут продолжить накапливать свои выступления весной. Как знать, возможно, хорват будет среди них следующей осенью?

Легенды современности уже близко

Всего несколько лет остается лучшим и самым дорогим футболистам планеты. Например, Мбаппе может перейти предел уже в этом сезоне, осталось всего 7 игр. У Холанда запас больше, должен набрать 46 выступлений, хотя сотня голов случится раньше. Молодая звезда Ямаль в свои 18 лет, несмотря на всю критику, уже выходил на поле в ЛЧ в составе "Барселоны" 28 раз, стабильно собирая награды молодых игроков. Действующий обладатель Золотого мяча - Усман Дембеле - мало забивает в Лиге чемпионов, но уже имеет 69 игр. Если бы не высокая травматичность последних месяцев, то он давно дошел бы до сотни. Кого жаль - Гарри Кейн. Дождавшись своего первого трофея за длиннющую карьеру, только с "Баварией" ему удалось получить стабильные выходы на поле в рамках ЛЧ, это 63 игры. Но до сотни еще далеко. И вот почему.

Абсолютные лидеры - легенды Лиги чемпионов

150+ матчей в Лиге чемпионов - это карьера, о которой действительно стоит мечтать. Если разложить на полный розыгрыш (где будет групповой этап старого образца и все стадии плей-офф), то это 13 выступлений за сезон. То есть, чтобы получить гвардейскую отметку "150", надо провести 13 полных сезонов без травм и пропущенных игр. Это абсолютная гарантия качества и значимости футболиста для клуба и его выступлений в ЛЧ. За всю историю турнира мы имеем лишь 8 таких спортсменов. Некоторых уже упомянули, о некоторых поговорим чуть дальше.

Особого внимания заслуживают 5 игроков. Хави и 151 игра за "Барселону", Кроос и Бензема - 151 и 152 матча у каждого соответственно (большинство за мадридцев). Чуть больше наиграл Мюллер, 163 выступления за "Баварию". Все они имеют свои трофеи. Максимум у Касильяса - бессменный вратарь "Реала" не только получил 3 кубка в разные эпохи, но и наиграл аж 177 памятных эпизодов. Не забываем и об Андрее Шевченко, у него ровно сотня выступлений в Лиге чемпионов, 26 из них - в составе киевского "Динамо".

Без исключений этот список не будет полным

Безусловно, вы искали в этом списке Месси и Роналду. Но мы охватили только тех игроков, которые либо продолжают выступать в Европе, либо имеют шансы в нее вернуться. Противостояние португальца с аргентинцем превратило элитный континентальный турнир в фантастическое зрелище, которого так ждали на континенте и которое еще надеются увидеть десятки миллионов фанатов по всему миру. Месси провел за блау-гранас 149 игр, еще 13 - за ПСЖ, это 162 выступления в ЛЧ. Роналду за сливочных, МЮ и "Ювентус" собрал 183 матча, это абсолютный рекорд.

У звезд современного футбола, кроме 13 Золотых мячей на двоих, есть еще 37 очных противостояний. Но если убрать из уравнения испанские турниры (где соревновались "Реал" и "Барселона"), то у нас остается только 6 игр ЛЧ! Удивительно, но за почти 20 лет эти игроки пересекались в разных футболках на евроарене настолько мало. Их дуэль настолько гениальна, что даже нет победителя: дважды выигрывали клубы аргентинца, столько же - португальца и еще 2 ничьи. Настоящее равенство для двух лидеров Лиги чемпионов.