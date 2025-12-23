Футболист №1 для хейта: почему юную звезду 'Барселоны' не любят и как его никто не защищает

Ламин Ямаль - один из самых талантливых футболистов мира, который уже имеет кучу кубков и славы. Такими темпами он может превзойти достижения главной звезды "Барселоны" Лионеля Месси. Но испанский футболист сталкивается с хейтом в соцсетях и на трибунах. Вот только дело в том, что не всегда это исключительно мнение фанатов - часто вингер сам провоцирует пренебрежение к себе. OBOZ.UA разбирается в вопросе.

Без скандалов - ни одного месяца

Испанец сам собирает вокруг себя хейты. Он как бы хочет продемонстрировать, что давление его питает, но иногда получается сложно. 21-го декабря "Барселона" в гостях играла против "Вильярреала", его гол закрепил преимущество 2:0. Но атмосфера вокруг была горячая: хозяева чувствовали себя действительно хозяевами, при которых каталонцы не показали уверенности в защите, а выигрыш зафиксировали лишь со вторым голом. Помог вспышке фанатов в соцсетях и судья: после фола на Ямале (на ком бы еще в свете нашей темы) удалился подкатом сзади Вейга, после чего главной темой комментариев стало то, что вингер преувеличил касание. Трибуны восстали против каталонской звезды и каждое прикосновение к мячу сопровождалось громким свистом.

Но именно Ямаль помог "Барселоне" сохранить лидерство в Ла Лиге: он не только положил решающий гол, но и сделал все, чтобы этот гол состоялся. После чего побежал праздновать к трибунам и изобразил свист, прямо имитируя то, под чем он играл все 90 минут. Это, без обсуждения, мощный жест, если бы его ненавидели только за один момент с удалением игрока соперника. Но этот свист от болельщиков был кульминацией всего, что происходит вокруг Ламина в последний год. Он еще и выложил это фото в Instagram, добавив эмодзи со смехом. Это было бы прикольной аналогией к культурному феномену, если бы не огромное количество других спорных моментов даже за последний год.

Хейтить Ламина - главная забава футбольных фанатов

Испанская обсерватория расизма и ксенофобии (Oberaxe), которая отслеживает расистское и ксенофобское поведение в Интернете, сообщила, что Ламин Ямаль имеет больше всего хейта среди всех испанских спортсменов - аж 6% комментариев (а это 2343 сообщения) в ноябре так или иначе направлены на его оскорбление.

Если пойти до уровня исключительно футбола, то его лидерство не только абсолютное, а даже слова такого не найдется в словарях. 60% хейта для футболистов летит исключительно в адрес молодого испанца! Он главная мишень онлайн-злоупотреблений. Та же исследовательская организация пишет, что оскорбления в адрес вингера выражают расизм, а директор Oberaxe Томас Фернандес отмечает, что происхождение и цвет кожи Ямаля делают его легкой мишенью для ненавистников. Далее вдвое меньше хейта имеет Винисиус (хотя в его адрес немало оскорблений бросают из-за стиля дельфина и постоянных вымогательств пенальти), Килиан Мбаппе в соцсетях среди футболистов Ла Лиги имеет 3% хейта, по 2% насобирали Иньяки Уильямс, Алехандро Бальде, Нико Уильямс и Брахим.

Что не так с Ямалем?

В свои 18 футболист - двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка и Суперкубка, а еще серебра Лиги наций и золота Евро-24. Он часто попадает в символические сборные, был номинирован на премию Пушкаша и несколько раз претендовал на ЗМ. Также вингер имеет два десятка персональных наград, среди которых титул лучшего игрока Ла Лиги, игрока года и два Трофея Копа. Кажется, что такая слава и невероятный успех затмили голову.

Безусловно, праймовый Ямаль нужен и "Барселоне", и сборной. Он может положить чудо-гол и иметь прямое влияние на результат каждой игры. Его стиль феноменальный, со слишком большой ролью для такого молодого игрока. Но если Ламина качественно прижмут на поле (как это было в играх с "Реалом" и "Челси"), приходится ждать огня в соцсетях и новой волны хейта. Тут нашли даже зависимость: если игрок до матча публикует в Instagram пост со слишком большим восхвалением, то ничего не получится. Так и происходит, не первый год.

Набросились на довольно яркую звезду даже испанские медиа: они критикуют его постоянно натянутые отношения с каталонцами, скандалы с девушками и вечеринки. Поговаривают, что осенью футболист не поехал в лагерь сборной Испании из-за восстановления после травмы, но потом отправился на пати, которое очень хотел скрыть. Ему советуют уже сейчас продумать жизненные приоритеты, ведь даже лучшая игра и топовые рекорды не смогут долго закрывать глаза Лапорте и окружению. Винисиус уже знает, что его сомнительное поведение почти оставило бразильца за пределами "Реала", готовый пример. А есть еще один фактор, на который пока не может повлиять никто. Даже сам Ламин.

В игру включился отец Ямаля. Стало ещё хуже

34-летний Мунир Насрауи известен в мире не как отец, который гордится своим сыном, а как отец, который создает сыну немало проблем. Он уже возмущался, что Ямалю не дали Золотой мяч и называл своего сына лучшим в мире. Главный позор осени связан с Эль-Класико: Мунир сначала сказал, что его сын всех поджарит на поле, а когда этого не получилось и "Реал" победил, заявил, что Ямалю только 18 и вообще - отстаньте от него. А еще был скандал в игре против "Бетиса", из-за чего отца звезды выводили со стадиона в сопровождении полиции из-за провокаций:

"Барселона" из-за таких действий изрядно обеспокоена: его активность в соцсетях и медиа раздражает руководство. 34-летний скандалист комментирует буквально все: когда сорвался летний трансфер Нико Уильямса из "Атлетика", он написал "В этом году мы нанесем вред нашим соперникам... не бойтесь". Фразу трактовали как завуалированное оскорбление каталонцев и неоправданное вмешательство в политику и контракты клуба. Именно поэтому испанский гранд неоднократно думает о наказании для него или хотя бы устное предупреждение, ведь такие высказывания могут помешать концентрации и карьере уже его сына. Некоторые даже делают отсылки к ситуации с отцом Неймара, которая впоследствии привела к громкому уходу бразильца из клуба, оставив внутри большое напряжение.

Что делает "Барселона"?

Есть ли что-то в сторону игрока от его клуба? "Барселона" понимает, что это важная звезда и победный актив, который будет важным для потенциального чемпионства и битвы за Лигу чемпионов. Каталонцы пока выбрали безопасный режим ожидания, ведь репутационно пострадали от конфликта со сборной, оставаясь для нее донором важных игроков. Они осторожны в медийном плане - у Ямаля не берут много интервью, а к самому футболисту приклеили специального человека, который следит за высказываниями в соцсетях (не особо внимательно). Клуб еще контролирует, чтобы огромные доходы от рекламы и спонсорства не превратились в инструмент деструктивного образа жизни для футболиста, порой это тоже не срабатывает. На поле отрядили людей, которые поучают звезду, Левандовский учит его коммуницировать с другими игроками. Ямаль действительно имеет очень много критики от фанатов и пока он сам не обуздает свой нрав, "Барселона" будет страдать от касательных скандалов, а талантливый вингер - от бесконечной критики и оскорблений в соцсетях.