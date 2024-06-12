'Играть в такое время...' Легенда 'Динамо' высказался об Украине на Евро-2024

Легендарный футболист киевского "Динамо" Сергей Балтача выразил уверенность в том, что ситуация в Украине послужит дополнительным мотиватором для игроков национальной команды на чемпионате Европы-2024. 66-летний уроженец Мариуполя, который уже долгое время живет в Шотландии, отметил, что в Германии подопечных Реброва будут поддерживать многие соотечественники.

Об этом Балтача заявил в интервью порталу Courier Sport. По его словам, украинским футболистам было труднее других преодолеть квалификацию к европейскому первенству, так как они были лишены домашних матчей, но на самом Евро "сине-желтые" будут играть ради всей страны.

"Квалификация была самым трудным моментом. Украине было тяжелее, у нее не было домашних матчей. Предстоящие матчи важны для народа, который воюет против России. Люди будут смотреть игры или следить за результатами. Играть за свою страну в такое время – очень мощный мотиватор. Это будет первый турнир, в котором Украина участвует на крупном турнире с начала войны. В Германии проживает много украинцев. Там будет большая поддержка. Недавняя победа Александра Усика над Тайсоном Фьюри кое-что дала Украине. И футболисты захотят сделать то же самое", – сказал Балтача.

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 украинцы встретятся с Бельгией, Словакией и Румынией. Перед турниром подопечные Сергей Реброва сыграли вничью с Германией, проиграли Польше и разгромили Молдову.

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