Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) продлила отстранение российских и беларуских спортсменов от международных соревнований, чем вызвала истерику у кремлевских пропагандистов. Глава организации Себастьян Коу отметил, что на сегодня нет причин для отмены санкций.

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"Совет World Athletics считает текущие санкции адекватными и не считает нужным их изменять или дополнять, если только текущая ситуация не ухудшится или же не будет достигнуто мирное соглашение", – приводит слова Коу, который последовательно поддерживает Украину, "Суспильне Спорт".

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в комментарии порталу "ВсеПроСпорт" в свойственной россиянам манере засыпал функционера банальными оскорблениями. Бывший биатлонист обвинил Коу во всех бедах страны-агрессора.

"Я всегда говорил, что Коу – настоящий русофоб. Кто-то сказал, что океан с удовольствием проглотил бы Великобританию, но боится, что его вырвет. Все интриги, войны, политические скандалы – все идет из Великобритании. Он просто подонок. Он не думает о популяризации спорта, нормальной конкуренции, соперничестве. Его интересует только отстранение России. Но кто ты такой вообще? Болван и идиот из Великобритании", – сказал Тихонов.

Ранее этот Z-патриот набросился с оскорблениями на спортсменов и функционеров из стран Балтии и Скандинавии, которые "портят нам жизнь".

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) изменил свой устав, исключив из состава организации представителей так называемых ЛНР, ДНР, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

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