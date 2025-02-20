'Прижать, чтобы не портили нам жизни': чемпион ОИ из РФ набросился на друзей Украины

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился очередной порцией омерзительных высказываний в адрес европейцев. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина набросился с оскорблениями на спортсменов и функционеров из стран Балтии и Скандинавии, которые "портят нам жизнь".

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Комментируя слова главы Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, который отметил, что сегодня на повестке не стоит вопрос возвращения россиян, ярый Z-патриот проявил характерные для граждан РФ озлобленность и нетерпимость.

"Скандинавы всегда против нас, никогда нельзя избирать их президентами международных федераций, они отмороженные. Предыдущий президент IBU Бессеберг хоть запомнился пьянством, развратом, а Далин вообще ничем не примечательный. Я помню Далина еще с винтовкой, он был биатлонистом третьего разряда, ничего не добился как спортсмен. Дай бог, мирные переговоры закончатся в пользу России и США, тогда нужно будет прижать скандинавов, прибалтов, чтобы они нигде в спорте не портили нам жизнь", – сказал в припадке Тихонов.

Отметим, что балтийцы и скандинавы являются одним из наиболее последовательных союзников Украины в войне против российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Александр Тихонов внезапно выдал правду о россиянах, которые, по его словам, уничтожают самих себя.

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