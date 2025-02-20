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"Прижать, чтобы не портили нам жизни": чемпион ОИ из РФ набросился на друзей Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Прижать, чтобы не портили нам жизни': чемпион ОИ из РФ набросился на друзей Украины

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился очередной порцией омерзительных высказываний в адрес европейцев. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина набросился с оскорблениями на спортсменов и функционеров из стран Балтии и Скандинавии, которые "портят нам жизнь".

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Комментируя слова главы Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, который отметил, что сегодня на повестке не стоит вопрос возвращения россиян, ярый Z-патриот проявил характерные для граждан РФ озлобленность и нетерпимость.

"Прижать, чтобы не портили нам жизни": чемпион ОИ из РФ набросился на друзей Украины
Александр Тихонов

"Скандинавы всегда против нас, никогда нельзя избирать их президентами международных федераций, они отмороженные. Предыдущий президент IBU Бессеберг хоть запомнился пьянством, развратом, а Далин вообще ничем не примечательный. Я помню Далина еще с винтовкой, он был биатлонистом третьего разряда, ничего не добился как спортсмен. Дай бог, мирные переговоры закончатся в пользу России и США, тогда нужно будет прижать скандинавов, прибалтов, чтобы они нигде в спорте не портили нам жизнь", – сказал в припадке Тихонов.

"Прижать, чтобы не портили нам жизни": чемпион ОИ из РФ набросился на друзей Украины
"Прижать, чтобы не портили нам жизни": чемпион ОИ из РФ набросился на друзей Украины

Отметим, что балтийцы и скандинавы являются одним из наиболее последовательных союзников Украины в войне против российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Александр Тихонов внезапно выдал правду о россиянах, которые, по его словам, уничтожают самих себя.

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