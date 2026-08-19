"Хватит уже": Владимира Кличко призвали не совершать главную ошибку карьеры

Украинский тренер по боксу Станислав Григорук выразил уверенность в том, что легендарному Владимиру Кличко не стоит возвращаться на ринг. Специалист назвал ошибкой возможный камбэк соотечественника, который много раз выражал желание стать самым возрастным чемпионом в истории супертяжелого веса.

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Такое мнение Григорук озвучил в интервью порталу Vringe. Тренер, известный по работе с Денисом Беринчиком, Александром Усиком, Игорем Шевадзуцким, подчеркнул, что 50-летнему Кличко невероятно сложно будет противостоять серьезным оппонентам.

"Я считаю, что это все пустые разговоры. Хватит уже говорить о Кличко, о каких-то возвращениях. 50 лет – это все-таки возраст. Постоять в парах четыре раунда с кем-то там – это одно. А другое дело – выходить на 12-раундовый бой и проводить полноценную подготовку. Если выйдет против сильной оппозиции, то это будет ошибка. В таком возрасте ты в любой момент можешь травмироваться. Это уже история, которую нужно просто перевернуть и больше к этому не возвращаться", – сказал Григорук.

Кличко не боксировал с момента поражения от тогда еще непобежденного Энтони Джошуа. В апреле 2017 года на переполненном стадионе "Уэмбли" в Лондоне британец остановил украинца в 11-м раунде. Этот поединок был признан "Боем года" по версии The Ring.

При этом Владимир неоднократно заявлял, что хочет побить рекорд Джорджа Формана, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет и стал самым возрастным обладателем титула.

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