'Хотелось врезать': Усик эмоционально отреагировал на поведение Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что его разозлило поведение Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) после реванша украинца с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Наш соотечественник отметил, что когда британец выскочил в ринг и вызвал его на второй бой, то хотел ему врезать по лицу.

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Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу ESPN UK. По словам Александра, Дюбуа повел себя крайне непрофессионально, ведь сам украинец только-только провел тяжелейший 12-раундовый поединок против Цыганского короля, а ему уже высказывают претензии.

"Это дерьмо! Полное дерьмо. Я только провел бой, отбоксировал тяжелый поединок... А он выходит и говорит, мол, послушай, результат первого боя был несправедливый. И так далее. Я стою и думаю: "Слушай, вали отсюда". Хотелось ему врезать. Но потом я сказал, что готов организовать такой бой. Короче, это обыкновенное шоу. Посмотрим, что произойдет 22 февраля, когда Дюбуа подерется с Паркером", – сказал Усик.

Отметим, что Александр и Даниель дрались в августе 2023 года в Варшаве. Тогда украинец победил техническим нокаутов в девятом раунде, а британец отметился ударом ниже пояса. После боя команда Дюбуа подавала апелляцию на результат, которая была отклонена.

Накануне наш соотечественник назвал своего соперника по следующему бою. Также Александр рассказал, что готовится провести самые необычный поединок в своей карьере, которую он собирается закончить в ближайшее время.

Кроме того, Усик не поверил в то, что Фьюри действительно окончательно ушел из бокса, а также отказался драться в Украине за пояс бриджервейта.

На минувшей неделе стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой после двух побед над Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампу пообещал передать американскому лидеру чемпионский пояс Александра Усика.

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