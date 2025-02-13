Усик сказал, с кем проведет следующий бой

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) свой следующий поединок проведет против победителя в бою Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефа Паркера (35-3, 23 КО). На кону противостояния будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого нашего соотечественника вынудили отказаться летом минувшего года.

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Об этом сам Усик рассказал в интервью talkSPORT, отметив, что он собирается во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. Говоря о предстоящем боя британца и новозеландца, Александр подчеркнул, что совсем незначительное преимущество отдает Дюбуа.

"Сейчас мы ждем 22 февраля. Боя Даниеля Дюбуа и Джозефа Паркера. Кто бы не победил в этом бою, я проведу бой с победителем. Неважно, кто это будет – Даниель или Джозеф. Моя команда ставит 52% на победу Джозефа и 48% на победу Даниеля. Сейчас я тренируюсь каждый день. Не боксирую, а занимаюсь беговой работой. Бокс входит в мои тренировки только в подготовительном лагере", – рассказал Усик.

Ранее украинский суперчемпион сообщил, что собирается завершить карьеру после двух следующих боев. Также он не поверил в то, что Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) действительно окончательно ушел из бокса, а также отказался драться в Украине за пояс бриджервейта.

На минувшей неделе стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой после двух побед над Фьюри.

В свою очередь СМИ выяснили, сколько Усик заработал за два противостояния с Фьюри в минувшем году. Отметим, что украинец уже дрался с Дюбуа.

В августе 2023 года Усик победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде в августа 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, 41-летний британский ветеран бокса Дерек Чисора бросил вызов Александру Усику, а также вынес его фотографию после боя в Лондоне.

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