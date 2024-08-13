'Хотела медаль. Получилось две': Харлан вернулась в Украину и поделилась эмоциями от Олимпиады-2024. Видео

Двукратная призерка Олимпийских игр 2024 года в Париже Ольга Харлан призналась, что очень ждала момента возвращения в Украину после соревнований в столице Франции. Саблистка, которая выиграла "золото" и "бронзу" соревнований, отметила, что редко бывала дома из-за подготовки к турниру.

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Об этом Харлан заявила во время общения с журналистами по приезду в Киев, передает корреспондент OBOZ.UA с места событий. Самая титулованная спортсменка на Олимпийских играх от нашей страны посвятила свои медали Украине, украинцам и, в особенности, воинам ВСУ.

"Меня ждет не только моя семья, но и вся Украина. Это очень классно, потому что я очень ждала момента возвращения домой. Потому что я во время подготовки к Олимпийским играм редко бывала дома. Я очень хотела привезти медаль, получилось две. Я и девочки из команды – мы все посвящаем эту награду Украине и нашим защитникам. Мы болели за каждого нашего спортсмена. Я смотрела за всеми", – сказала Харлан.

Отметим, что Ольга добыла шесть медалей на Олимпиадах и обошла по этому показателю знаменитую пловчиху Яну Клочкову. Также были подсчитаны, какие призовые получит фехтовальщица за выступление в Париже-2024.

Как сообщали OBOZ.UA, на Олимпиаде-2024 украинские спортсмены показали лучший результат за последние 12 лет, заняв место в топ-25 медального зачета.

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