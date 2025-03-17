'Хотел отказаться от поясов': Усик рассказал о напряженном моменте карьеры

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что после начала полномасштабного вторжения России хотел отказаться от всех поясов и вступить в ВСУ. Боксер подчеркнул, что его мнение изменило посещение одного из госпиталей, где находились раненные солдаты.

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Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу Славы Демина, с которым поделился искренними эмоциями. 38-летний спортсмен добавил, что в больнице встретил своих земляков из Симферополя, которые призвали его отправиться на реванш с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Когда началась война, я вообще хотел отказаться от поясов. Я пошел в тероборону, позвонил друзьям, говорю, вот военкомат, я тут. Потом во Львове мы приехали в госпиталь, куда привезли защитников Мариуполя. Там было два парня из Симферополя. Один из них сказал: "Чувак, а ты можешь поехать победить Джошуа второй раз и сказать на весь мир, что происходит?" А у него нога одна развалена. И все, кто там были, спрашивали, что с боем. И я оттуда вышел с полным диссонансом в голове и не знал, что делать. И потом я уже решил ехать на сбор", – вспомнил Усик.

На минувшей неделе Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум нашему соотечественнику. В то же время Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Напомним, украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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