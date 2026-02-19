'Говорили, что я сумасшедшая': спортсменка, показавшая на Олимпиаде 'Слава ВСУ', сделала признание о падении в квалификации

Украинская лыжная акробатка Ангелина Брыкина осталась довольной своим выступлением на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Спортсменка из Ивано-Франковска заняла 13-е место в квалификации соревнований, однако сумела выполнить один из самых сложнейших элементов, хотя и упала при приземлении.

Видео дня

Об этом Брыкина написала на своей странице в социальной сети Instagram. 21-летняя девушка призналась, что многие спортсмены не верили в нее и называли сумасшедшей. Она также назвала свой результат и выступление в Милане заслугой тренеров, которые постоянно ее поддерживали.

"Мои первые Олимпийские игры с тройными прыжками – это безумие. Я могла о таком только мечтать. Многие спортсмены говорили мне, что я сумасшедшая. Да, возможно, немного. И знаете, если бы у меня не было тренеров, которые всегда верили в меня, даже когда я сама в себя не верила, вы бы не увидели меня здесь. Все, что вы сегодня увидели от меня, – это огромный труд моих тренеров. 13-е место сегодня. Мечтайте и работайте. Не позволяйте никому отнять у вас мечту", – подчеркнула Брыкина.

Отметим, что после своего выступления на Олимпиаде Анастасия показала надпись "Слава ВСУ!" на своих лыжах. Отец спортсменки Павел Брыкин с 2015 года воевал на востоке Украины в составе 58-й отдельной мотопехотной бригады, был гранатометчиком. Он погиб 6 августа 2022 года от ранений, полученных в бою возле села Благодатное Николаевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что сборную Украины на открытии Олимпийских игр 2026 года на стадион выводила российская волонтерка.

