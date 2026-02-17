'Право испытывать ненависть'. Россиянка выбрала Украину: вскрылась необычная история Олимпиады-2026

Табличку сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, которая состоялась на "Сан-Сиро" 6 февраля, вынесла россиянка Анастасия Кучерова. Девушка, которая покинула РФ восемь лет назад, сама выбрала "сине-желтую" команду, хотя изначально распределение волонтеров планировалось случайным образом.

Видео дня

Об этом информирует информационное агентство Associated Press. Кучерова появилась вместе с нашими спортсменами на арене, выразив протест против преступной войны, которую развязало и продолжает вести российское террористическое государство.

"Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное право испытывать ненависть к любому россиянину. Тем не менее, я думаю, что важно сделать даже небольшой поступок, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково. Нет ни одного слова, которое можно сказать, чтобы обнулить тот вред, который эти люди уже понесли, и нет ни одного слова, которое может приблизить к прощению", – сказала россиянка.

На своей странице в социальной сети Instagram она также добавила, что невероятно гордится возможностью пройти рядом с украинцам на открытии ОИ.

"Восхищаюсь силой, достоинством, добротой, целеустремленностью каждого спортсмена, прибывшего на Олимпиаду, но украинские спортсмены – истинное проявление олимпийского духа, воины света. Я повернулась и сказала этой прекрасной команде: сейчас вы увидите, что вам будет аплодировать весь стадион", – поделилась эмоциями Кучерова.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне устроили провокацию на открытии Олимпийских игр в Милане, вывесив флаг РФ, который запрещен на соревнованиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!