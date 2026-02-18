УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала "Слава ВСУ!" Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
4,5 т.
Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала 'Слава ВСУ!' Видео

21-летняя украинская фристайлистка Ангелина Брыкина после выступления в квалификации по лыжной акробатике на Олимпиаде-2026 продемонстрировала надпись на своих лыжах в поддержку Вооруженных сил Украины. Спортсменка заняла 13-е место и остановилась в шаге от выхода в финал.

Видео дня

В первой квалификации Брыкина получила 79.84 балла за сверхсложный бек-фул-фул-фул: сальто назад с тремя винтами с коэффициентом сложности 4.293. Несмотря на падение при приземлении, этот результат позволил ей стать лучшей среди украинок. Во второй попытке она набрала 75.50 балла и осталась первой непроходной, уступив зоне квалификации 0.18 балла.

Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала "Слава ВСУ!" Видео

После завершения выступления в трансляцию попала надпись на ее лыжах: "Слава ВСУ".

Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала "Слава ВСУ!" Видео

Комментатор эфира отметил, что точность выхода на трамплин существенно влияет на скорость захода. По его словам, спортсменка исполнила очень сложный прыжок, который выглядел мощно в воздухе, однако произошла переработка вращения.

Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала "Слава ВСУ!" Видео

Он добавил, что Брыкина ранее не использовала этот элемент в соревнованиях сезона и могла немного отклониться назад при отталкивании, из-за чего получила избыточную ротацию. Тренер, как прозвучало в эфире, призывал ее "вытянуться", чтобы замедлить вращение, однако этого оказалось недостаточно, и произошло падение. При этом серьезного повреждения, по оценке комментатора, спортсменка не получила.

Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала "Слава ВСУ!" Видео

В квалификации женской лыжной акробатики Украина была представлена четырьмя дебютантками Игр. Діана Яблонська стала 18-й с результатом 69.89, Неллі Попович заняла 19-е место с 64.22, Оксана Яцюк финишировала 20-й с 62.68.

Брыкина дебютировала на взрослом чемпионате мира в 2023 году, где заняла 15-е место. В сезоне-2024 она одержала две победы и завоевала "серебро" на этапах Кубка Европы, что позволило ей выиграть общий зачет.

Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала "Слава ВСУ!" Видео

В апреле 2024 года спортсменка получила "бронзу" в личных соревнованиях юниорского чемпионата мира, а также "бронзу" в командном турнире вместе с Максимом Кузнецовым и Захаром Максимчуком.

Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала "Слава ВСУ!" Видео

27 марта 2025 года Брыкина вместе с Дмитрием Котовским и Александром Окипнюком стала обладательницей "серебра" чемпионата мира в командных соревнованиях.

Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала "Слава ВСУ!" Видео

Отец спортсменки Павел Брыкин с 2015 года воевал на Востоке Украины в составе 58-й отдельной мотопехотной бригады, был гранатометчиком.

Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала "Слава ВСУ!" Видео

Он погиб 6 августа 2022 года от ранений, полученных в бою возле села Благодатное Николаевской области. У него остались жена и пятеро детей.

Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала "Слава ВСУ!" Видео

Следующие старты украинских лыжных акробатов состоятся 19 февраля: в мужской квалификации выступят Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский. Начало в 12:00 по киевскому времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!