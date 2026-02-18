Вице-чемпионка мира на Олимпиаде-2026 после прыжка показала 'Слава ВСУ!' Видео

21-летняя украинская фристайлистка Ангелина Брыкина после выступления в квалификации по лыжной акробатике на Олимпиаде-2026 продемонстрировала надпись на своих лыжах в поддержку Вооруженных сил Украины. Спортсменка заняла 13-е место и остановилась в шаге от выхода в финал.

В первой квалификации Брыкина получила 79.84 балла за сверхсложный бек-фул-фул-фул: сальто назад с тремя винтами с коэффициентом сложности 4.293. Несмотря на падение при приземлении, этот результат позволил ей стать лучшей среди украинок. Во второй попытке она набрала 75.50 балла и осталась первой непроходной, уступив зоне квалификации 0.18 балла.

После завершения выступления в трансляцию попала надпись на ее лыжах: "Слава ВСУ".

Комментатор эфира отметил, что точность выхода на трамплин существенно влияет на скорость захода. По его словам, спортсменка исполнила очень сложный прыжок, который выглядел мощно в воздухе, однако произошла переработка вращения.

Он добавил, что Брыкина ранее не использовала этот элемент в соревнованиях сезона и могла немного отклониться назад при отталкивании, из-за чего получила избыточную ротацию. Тренер, как прозвучало в эфире, призывал ее "вытянуться", чтобы замедлить вращение, однако этого оказалось недостаточно, и произошло падение. При этом серьезного повреждения, по оценке комментатора, спортсменка не получила.

В квалификации женской лыжной акробатики Украина была представлена четырьмя дебютантками Игр. Діана Яблонська стала 18-й с результатом 69.89, Неллі Попович заняла 19-е место с 64.22, Оксана Яцюк финишировала 20-й с 62.68.

Брыкина дебютировала на взрослом чемпионате мира в 2023 году, где заняла 15-е место. В сезоне-2024 она одержала две победы и завоевала "серебро" на этапах Кубка Европы, что позволило ей выиграть общий зачет.

В апреле 2024 года спортсменка получила "бронзу" в личных соревнованиях юниорского чемпионата мира, а также "бронзу" в командном турнире вместе с Максимом Кузнецовым и Захаром Максимчуком.

27 марта 2025 года Брыкина вместе с Дмитрием Котовским и Александром Окипнюком стала обладательницей "серебра" чемпионата мира в командных соревнованиях.

Отец спортсменки Павел Брыкин с 2015 года воевал на Востоке Украины в составе 58-й отдельной мотопехотной бригады, был гранатометчиком.

Он погиб 6 августа 2022 года от ранений, полученных в бою возле села Благодатное Николаевской области. У него остались жена и пятеро детей.

Следующие старты украинских лыжных акробатов состоятся 19 февраля: в мужской квалификации выступят Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский. Начало в 12:00 по киевскому времени.

