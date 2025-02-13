Голкипер сборной Украины отбил все удары в матче Лиги чемпионов и нанес поражение клубу россиянина. Видео

Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин помог своей команде добыть минимальную победу в 1/16 финала Лиги чемпионов. 23-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и отбил все три удара, которые летели в створ его ворот.

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Один из сейвов вышел просто невероятным, вызвав овации у португальских болельщиков. Анатолий в падении перевел мяч на угловой, на дав российскому легионеру монегасков Александру Головину записать на свой счет результативную передачу.

Отметим, что перед игрой Трубин проигнорировал россиянина, не став подавать ему руку.

Единственный гол в матче был забит на 48-й минуте. Отличился греческий нападающий "орлов" Евангелос Павлидис.

22 января Трубин стал одним из антигероев матча 7-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны". 23-летний футболист сборной Украины допустил нелепый фейл, забив в свои ворота рикошетом от соперника.

За 10 дней до этого Анатолий стал настоящем героем матча Кубка португальской лиги против "Спортинга". Наш соотечественник провел полный матч и отразил в серии пенальти решающий удар Франсишку Тринкау.

Трубин угадал направление удара и смог отбить мяч в нижнем правом углу ворот. После этого болельщики "Бенфики", собравшиеся на стадионе "Эштадиу Др. Магальяйш Песоа" в Лейрии, взорвались аплодисментами.

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