Голкипер сборной Украины забил в свои ворота головой соперника и лишил 'Бенфику' сенсационной победы над 'Барселоной'. Видео

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин стал одним из антигероев матча 7-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны". 23-летний футболист сборной Украины допустил нелепый фейл, забив в свои ворота рикошетом от соперника.

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На 64-й минуте матча при счете 3:1 в пользу португальского клуба Трубин неудачно выбил мяч в поле. Круглый снаряд попал в голову Рафиньи и влетел назад точно в ворота.

После этого игра португальского клуба разладилась. Через 4 минуты счет стал 4:2, но это случилось благодаря автоголу каталонцев.

За оставшееся время "Барса" смогла трижды поразить ворота украинца и в итоге вырвать победу 5:4.

Стоит отметить, что вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный также успел проявить себя в этом поединке не с лучшей стороны. Поляк в первом тайме едва не нокаутировал одноклубника, после чего "Бенфика" забила легкий гол.

Отметим, что 12 января Трубин стал настоящем героем матча Кубка португальской лиги против "Спортинга". Наш соотечественник провел полный матч и отразил в серии пенальти решающий удар Франсишку Тринкау.

Трубин угадал направление удара и смог отбить мяч в нижнем правом углу ворот. После этого болельщики "Бенфики", собравшиеся на стадионе "Эштадиу Др. Магальяйш Песоа" в Лейрии взорвался аплодисментами.

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