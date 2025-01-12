Стал главным героем! Стадион в Португалии устроил овации голкиперу сборной Украины. Видео

В финале Кубка португальской лиги "Бенфика" одолела "Спортинг" в серии пенальти (1:1, 7:6). Украинский голкипер Анатолий Трубин провел полный матч и стал героем, отразив решающий удар Франсишку Тринкау.

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Трубин угадал направление удара и смог отбить мяч в нижнем правом углу ворот. После этого болельщики "Бенфики", собравшиеся на стадионе "Эштадиу Др. Магальяйш Песоа" в Лейрии взорвался аплодисментами.

Фанаты долго аплодировали 23-летнему футболисту сборной Украины, который обеспечил своей команде победу и стал главным героем встречи.

Одноклубники обняли Трубина сразу после финального эпизода, отмечая его невероятный вклад в успех команды.

В свою очередь украинец проявил спортивный дух и подошел поддержать Тринкау, который не смог реализовать 11-метровый удар. Этот момент попал в объективы камер и вызвал восхищение как на поле, так и среди зрителей.

Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" 10 августа 2023 года. Уроженец Донецка был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро. С того момент провел за "орлов" 74 матча во всех турнирах, пропустив 66 голов. 29 игры завершил "всухую".

В марте прошлого года Трубин отбил все удары и вывел "Бенфику" в четвертьфинал Лиги Европы

Отметим, что перед самым Новым годом Анатолий женился на модели-красавице, с которой встречался с 17 лет.

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