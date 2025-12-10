Мадридский "Реал" примет английский "Манчестер Сити" в центральном матче игрового дня 10 декабря в Лиге чемпионов. Команды встречаются в турнире уже пятый сезон подряд, и очередное противостояние обещает быть захватывающим с большим количеством забитых мячей.

Поединок принимает стадион "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Фаворитами противостояния считаются гости. Эксперты GGBET по состоянию на 12:15 10 декабря отдают предпочтение "Манчестер Сити" с коэффициентом 2,31. А победу "Реала" оценивают в 2,90.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, согласен с этим прогнозом только в том случае, если за мадридцев не сыграет французский голеадор Килиан Мбаппе. Его участие в поединке практически исключено из-з-а перелома пальца.

"Учитывая домашний фактор для "Реала" и их мотивацию (под угрозой вылет из топ-8 ЛЧ), но с учетом травм (особенно Мбаппе и обороны), я вижу преимущество "Сити" – они более стабильны и могут наказать за ошибки. Игра будет голевым фестивалем, но гости возьмут три очка благодаря Холанду (вероятно, забьет) и Фодену. Результат: победа "Манчестер Сити". Счет: 1:2 Альтернатива, если Мбаппе сыграет – ничья 2:2, как прогнозируют многие аналитики", – предрекла нейросеть.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо находится под угрозой отставки из-за отношений с футболистами команды.

