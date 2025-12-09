Знаменитого тренера, который гнобил футболиста сборной Украины, выгоняют из 'Реала'

Руководство "Реала" провело срочное совещание по будущему главного тренера команды Хаби Алонсо после очередного провала. Издание El Mundo сообщает, что ближайший матч станет для специалиста последним шансом и клуб уже ищет замену.

По информации испанского издания, сразу после домашнего поражения от "Сельты" 0:2 в офисах на "Сантьяго Бернабеу" прошло экстренное обсуждение с участием первых лиц клуба. Главный тренер Хаби Алонсо оказался в критическом положении: его потенциальная отставка впервые рассматривалась всерьез и открыто. В клубе считают, что отношения между наставником и раздевалкой окончательно разрушены.

Отдельно отмечается, что ещё в начале сезона именно Алонсо фактически вытеснил украинца Андрея Лунина из состава, предпочитая других вратарей даже при тех эпизодах, когда Лунина называли одним из лучших в "Реале" в прошлом сезоне. На фоне разлада тренера с командой решение по украинскому голкиперу только усилило недовольство и внутри, и среди болельщиков.

Совещание в Мадриде продолжалось до глубокой ночи и завершилось выводом: матч Лиги чемпионов 10 декабря против "Манчестер Сити" станет последней возможностью для Алонсо сохранить пост. При этом уже сейчас руководство "Реала" изучает рынок тренеров. В списке фаворитов фигурируют Зинедин Зидан и Юрген Клопп.

Внутренние источники в клубе отмечают, что часть руководителей настаивала на немедленном увольнении, однако решение отложили ради принципиальной игры в Лиге чемпионов. По данным прессы, большинство игроков больше не воспринимают тренера и не считают его авторитетом.

Поражение от "Сельты" сопровождалось нервной реакцией команды, двумя удалениями и претензиями Алонсо к арбитру. Однако заявления тренера на прессконференции, включая попытку объяснить провал травмой Милитао, только усугубили ситуацию. В мадридском клубе такие аргументы сочли неприемлемыми.

