Гимн России был прерван на церемонии награждения в честь победы Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы по боксу в Белграде. 26-летняя москвичка в весовой категории до 48 кг решением судей выиграла у сербской спортсменки Кристины Над Варгу.

Во время награждения Чумгалаковой у организаторов возникли технические проблемы с исполнением гимна РФ. Главная мелодия России включилась в начале, но проиграла лишь несколько куплетов, а затем оборвалась. Чумгалакова после этого расплакалась.

В Федерации бокса Сербии извинились за случившееся, объяснив инцидент "техническими проблемами".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2007 году IBA изменила полное название на "Международная боксерская ассоциация", но сохранила свое прежнее сокращение AIBA, которое относилось к Международной ассоциации любительского бокса.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания по экономическим причинам и в силу управленческого кризиса в организации, а также выдвинул требования о реформах. В середине июня IBA подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и попросила суд приостановить действие рекомендаций МОК до вынесения окончательного вердикта суда. 2 апреля CAS отклонил апелляцию IBA на решение

В 2023 году IBA допустила российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой вопреки рекомендациям МОК.

Ранее в IBA также наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина наложил санкции на Украину.

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