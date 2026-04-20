На чемпионате Европы по дзюдо, который накануне завершился в Тбилиси, зрители продемонстрировали свое отношение к допуску россиян с национальной символикой. Во время церемонии награждения Тимура Арбузова грузинские болельщики освистали гимн страны-агрессорки.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС отметился характерными для представителей РФ оскорблениями в адрес поклонников спорта. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обозвал грузин "маленькими обиженными мышками".

"Мне жалко тех людей, кто это делал. Один вышел и достойно выиграл, а другие как маленькие обиженные мышки подсвистывают из-под плинтуса. За таких несчастных остается только помолиться. Наш удел другой – несмотря ни на что выйти и достойно выступить. Кроме сожаления это ничего не вызывает", – сказал Мамиашвили, который известен своими шовинистическими и имперскими взглядами.

Ранее этот россиян требовал от украинских спортсменов "научиться здороваться" с атлетами из РФ, а также возмутился неуважением к стране-агрессорке со стороны наших соотечественников.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина резко осудила решение Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть россиян в свои турниры с национальной символикой.

